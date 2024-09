Heinz Hoenig: Seiner Frau Annika platzt der Kragen! „Wir müssen euch gar nichts beweisen“

Gute Nachtrichten für Heinz Hoenig, seine Frau und seine Kinder. Nach rund 143 Tagen auf der Intensivstation darf der Schauspieler endlich wieder nach Hause. Doch die Schlagzeilen um den ehemaligen „Dschungelcamp“-Kandidaten nehmen trotzdem nicht ab.

Und auch im Netz äußern sich weiterhin zahlreiche Menschen zu Heinz Hoenig und seinem Gesundheitszustand. Während sich viele Fans um den 72-Jährigen sorgen, gibt es leider auch solche, die nichts Nettes zu sagen haben. Und genau diesen Leuten macht Annika Kärsten-Hoenig nun eine deutliche Ansage.

Heinz Hoenig: Frau Annika hat genug

Auf Instagram veröffentlicht Annika Kärsten-Hoenig nun ein Statement, das es in sich hat. „Wenn ich manche Kommentare im Netz lese, dann frage ich mich ernsthaft, was aus einem Teil der Gesellschaft geworden ist? Einige der Kommentare beinhalten nicht nur Hass und Häme, sondern sind an Niederträchtigkeit kaum zu überbieten. Da wird u.a. ein schwerkranker Mensch zutiefst beleidigt und ihm der Tod gewünscht“, schreibt 39-Jährige.

Was sie besonders schockiert: Viele Menschen behaupten, dass die Liebe der beiden auf finanzieller Grundlage basiert. „Einige sind immer noch der Meinung, dass ich jetzt mit der häuslichen Pflege meines Mannes beweisen müsste, ob ich ihn wirklich liebe! Euch müssen wir gar nichts beweisen!“, stellt die zweifache Mutter klar.

„In guten wie in schlechten Zeiten“

Annika Kärsten-Hoenig erklärt in dem Statement auch, wieso sie den Gesundheitszustand ihres Mannes mit der Öffentlichkeit teilt: „In guten wie in schlechten Zeiten“ sind für mich nicht nur Worte, sondern eine Lebenseinstellung! Und es ist selbstverständlich für mich, meinem geliebten Mann auch jetzt und für immer beiseite zu stehen und ihm zurück ins Leben zu helfen! Und alle, die sich fragen, warum wir die Öffentlichkeit an unserem Schicksal teilhaben lassen… Um anderen, denen es ähnlich ergeht, Mut zu machen! Denn Krankheit oder finanzielle Schieflagen sind niemals ein Grund, sich schämen zu müssen!“

Zum Schluss stellt sie klar, dass sie und Heinz Hoenig sich von den negativen Äußerungen einiger Menschen nicht kleinmachen lassen. „Schämen müssen sich diejenigen, die sich im Netz über andere negativ auslassen, wirre Behauptungen aufstellen und ihnen Unwahrheiten unterstellen, ohne die wahren Hintergründe oder die Menschen überhaupt persönlich zu kennen! Wir lassen uns jedenfalls unsere positive Energie auch zukünftig nicht von negativen Kommentaren beeinflussen!“, so die 39-Jährige.