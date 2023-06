Kate Middleton trödelt: Prinz William bläst ihr den Marsch

Sie sind DAS Traumpaar der britischen Royals: Prinz William und Kate Middleton. Seit 2002 sind die beiden – trotz einer kurzen Trennung – ein Paar. Im Jahr 2011 folgte die Traumhochzeit, auf die die ganze Welt schaute. 2013 wurde ihr erstes Kind Prinz George geboren, 2015 folgte Prinzessin Charlotte, 2018 ihr jüngster Sohn Prinz Louis.

Eine absolute Vorzeigefamilie also. Doch auch bei einem Traumpaar wie Kate Middleton und Prinz William ist nicht immer alles eitel Sonnenschein. Besonders eine Szene zwischen den beiden wird nun in der britischen Presse diskutiert.

Prinz William weist Kate Middleton zurecht

Sie liegt schon ein paar Tage zurück. Anfang Juni waren Prinz William und Kate Middleton bei der Hochzeit von Kronprinz Hussein von Jordanien und seiner Frau Rajwa Aseif eingeladen.

Als sich das Paar in die Schlange einreihte, um dem glücklichen Brautpaar zu gratulieren, unterhielt sich Kate angeregt mit Rajwa Aseif. Zu angeregt, wie man Prinz William deutlich ansah. Der künftige König von England wirkte unruhig, rief ihr gar deutlich die Worte „chop chop“ zu, was man im Deutschen mit dem Ausruf „Hop hop“ übersetzen könnte. Er wollte also, dass seine Frau in die Pötte kommt.

Ob William vom Duft des Buffets angelockt wurde, oder einfach keine Lust hatte, die Menschen hinter sich warten zu lassen, sei einmal dahingestellt. Wirklich höflich schien die Geste jedoch nicht.

Unhöflich und ungeduldig gegenüber Kate Middleton

Die Szene wurde auch in gemeinsamen Podcast der beiden Royals-Expertinnen Rachel Burchfield und Jessica Robinson diskutiert, wie der britische „Mirror“ berichtet. Ihr Fazit: William sei nicht zwingend respektlos gewesen, man habe aber Kates Anspannung merken können.

„Zuallererst, William, du hast eine Ewigkeit mit der Braut geredet, Alter, und dann steht Kate da und redet kurz mit ihr und sagt: Hop Hop“, schimpften die beiden. Und auch Körpersprachenexpertin Judi James deutetet die Szene. Ihr Fazit: William wirkte unhöflich und ungeduldig.