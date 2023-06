Prinz William: Kleines Detail sorgt bei Familien-Foto für Hingucker

Es liegen aufregende Zeiten hinter der britischen Königsfamilie. Die Karten haben sich seit September 2022 nochmal neu gemischt und an der Spitze der Royals steht mittlerweile König Charles III. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wurde ihm die Rolle des Königs zuteil. Damit ist auch Thronfolger Prinz William, der Prinz von Wales, ein Stück näher an die Position gerückt, auf die er sein Leben lang vorbereitet wurde.

Für viele Royals-Fans ist er ein ehrwürdiger Nachfolger der verstorbenen Queen Elizabeth II. Wie viel ihm seine Großmutter bedeutet hat und immer noch bedeutet, zeigte Prinz William jetzt mit einem süßen Familienfoto zum Vatertag.

Prinz William zeigt sich innig mit seinen Kindern

Einen Tag nach der großen Trooping the Colour-Parade in London zu Ehren des Geburtstags von König Charles III. gibt es schon wieder etwas zu feiern – und zwar Vatertag. Der fand am Sonntag (18. Juni) in Großbritannien statt. Und natürlich feierten auch die Royals ihre Väter und veröffentlichten auf Instagram diverse Familienfotos.

Auf dem offiziellen Social-Media-Kanal von Prinz William und seiner Frau Kate Middleton, der Prinzessin von Wales, zeigt sich der Thronfolger deshalb in bester Begleitung – er hat seine Kinder dabei. Charlotte, Louis und George strahlen in die Kamera, während Papa William sie liebevoll umarmt. Ein kleines Detail sorgt dabei für einen echten Hingucker. Denn William und seine Kinder haben sich nicht irgendeine Bank ausgesucht, auf der sie Platz genommen haben, sondern eine ganz besondere.

Thronfolger gedenkt Queen Elizabeth II.

Die vier sitzen auf einer Holzbank mit spezieller Gravur. Dabei handelt es sich um ein ehemaliges Geburtstagsgeschenk von Queen Elizabeth II. Wie „People“ berichtet, hatte Queen Elizabeth II. die hölzerne Sitzgelegenheit 2016 zu ihrem 90. Geburtstag bekommen.

Auf dem Foto mit William und den Kindern lassen sich Teile der Widmung auf der Bank bei genauem Hinsehen auch erkennen. Es ist ein kleines, aber rührendes Detail, mit dem die Royals einmal mehr ihre Verbundenheit ihrer geliebten Großmutter gegenüber zeigen.