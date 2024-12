Kate Middleton: Nach der Krebsdiagnose ist es das erste Mal

Die Weihnachtszeit ist stets auch eine Zeit der Besinnung. Der hektische Alltag rückt in den Hintergrund, die Räumlichkeiten sind mit Plätzchenduft gefüllt, die Familie kommt zusammen. Es ist eine Zeit der Ruhe, aber auch des Zurückdenkens. Wenn Kate Middleton an dieses Jahr 2024 zurückdenkt, können wir uns vorstellen, dass sie dies mit einem weinenden Auge tun wird.

Es war ein Jahr, das durch ihre schreckliche Krebsdiagnose überschattet wurde. In einer emotionalen Videobotschaft hatte die Princess of Wales am 22. März bekanntgegeben, dass sie an Krebs leidet. Das Video von Kate Middleton ging um die Welt.

Kate Middleton feiert ihr erstes Weihnachten seit ihrer Krebsdiagnose

Menschen aller Herren Länder fühlten mit der dreifachen Mutter. Dabei wurde sie zuvor noch ganz anders behandelt. Nach einer Operation Mitte Januar hatte sich Kate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In den Tagen darauf war eine mediale Suche nach der 42-Jährigen losgetreten worden. Die Prinzessin von Wales wurde zum Gespött im Netz.

++ Kate Middleton mit deutlichen Worten: „Ein Albtraum“ ++

Das sollte sich mit der Bekanntgabe ihrer Diagnose zwar ändern, das Interesse an ihrer Person, an ihrer Krankheit blieb jedoch unverändert groß. Anfang September folgte dann die erlösende Nachricht. Die Chemotherapie hatte gewirkt, Kate hatte ihre Behandlung abgeschlossen.

Kate Middleton mit offenen Worten

Wiedermal in den sozialen Medien überbrachte sie die frohe Kunde. „Die letzten neun Monate waren unglaublich hart für uns als Familie“, so Kate. „Die Krebsreise ist komplex, beängstigend und für alle unberechenbar, insbesondere für diejenigen, die dir am nächsten stehen. Mit Demut bringt sie dich auch mit deinen eigenen Schwachstellen auf eine Art und Weise, die du noch nie in Betracht gezogen hast, und damit eine neue Perspektive auf alles“, sagte die Prinzessin weiter.

Nun also feiert Kate ihr erstes Weihnachten nach der Schreckens-Diagnose. Wir wünschen ihr, dass das nächste Jahr gesünder wird als das endende.