Kate Middleton mit deutlichen Worten: „Ein Albtraum“

Sie sind DAS Traumpaar der Royals: Kate Middleton und Prinz William. Wenn sie zusammen zu sehen sind, könnte man meinen, man schaut einem Märchenpaar zu. Stets liebevoll und fürsorglich, immer aufeinander acht gebend und stets ein Lächeln im Gesicht – so kennt man den Prinzen und die Prinzessin von Wales.

Doch abseits der Kameras, des Blitzlichtgewitters und der Menge leben Kate Middleton und Prinz William, zusammen mit ihren drei Kindern, ein relativ normales Leben. Gut, wenn es normal ist, in riesigen Palästen zu wohnen, Personal zu haben, das einem jeden Wunsch von den Lippen abliest und seine Freizeit in eigenen, und nicht in öffentlichen Parks zu verbringen. Aber sei es drum.

Kate Middleton, Prinz William und das Couch-Problem

Dennoch ist es immer wieder überraschend, wenn die Royals mit Problemen konfrontiert werden, denen auch wir „Normalos“ ausgesetzt sind. So berichtet der „Mirror“ nun über eine Szene, die sich so auch in jedem anderen Haushalt abgespielt haben könnte.

++ Prinz William: Geheimer Coup – nur seine Freunde wussten es ++

Und zwar begab es sich, dass William und Kate vor einiger Zeit den Stützpunkt der Royal Air Force auf Zypern besuchten. Das Paar traf dort auf Dienstpersonal, das sein Weihnachten nicht bei der Familie feiern würde, sondern auf Zypern bleiben musste. Es sollte eine neue Freizeiteinrichtung eröffnet werden. Und so schlenderte William durch die Räume, als er die neuen Sofas sah. Sofort platzte es aus dem Prinzen heraus. „Keine Pizza auf dem Sofa“, mahnte er.

Da jedoch konnte Kate wohl nur müde grinsen. Denn William habe wohl auch die Angewohnheit, gerne mal auf dem Sofa zu essen. „Damit bist du ein Albtraum“, neckte ihn seine Frau. Es ist kein Geheimnis, dass das royale Paar auch gerne mal Essen zum Mitnehmen bestellt. Kate sei ein großer Curry-Fan, so heißt es. Na, dann hoffen wir mal, dass die königlichen Couches in Zukunft sauber und fleckenfrei bleiben.