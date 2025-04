Kate Middleton: Insider packt aus – „Es besteht die Möglichkeit“

Die Fans der britischen Royals stehen kopf. Plant Kate Middleton (43) etwa ihr Comeback auf großer Bühne? Am Ostersonntag (20. April) könnte es schon so weit sein.

Schon seit Wochen ist es ruhig um die Prinzessin. Doch damit soll bald Schluss sein. „Es besteht die Möglichkeit, dass wir den Prinzen und die Prinzessin von Wales mit ihren Kindern beim Gottesdienst am Ostersonntag sehen werden“, berichtete nun Royal-Korrespondentin Danielle Stacey gegenüber dem „Hello!“-Magazin. Doch der Buckingham Palace hält sich mal wieder bedeckt.

Kommt jetzt der große Auftritt von Kate Middleton?

Kate hat ein hartes Jahr hinter sich. Nach ihrer Krebserkrankung und der Chemotherapie gestand die Herzogin im Januar, dass sie jetzt in Remission ist. Der St. Patrick’s Day im März war ihre Bühne. Die Experten sind sich einig: Kate ist auf dem Weg zurück zu alter Stärke. „Kate kehrt nach ihrer Krebserkrankung allmählich zu ihren öffentlichen Aufgaben zurück“, ist sich Stacey sicher.

+++ Auch spannend: Kate Middleton: Nach der Trennung von William ließ sie es mit Pippa krachen +++

Letztes Jahr musste sie den Ostersonntag sausen lassen, die Diagnose war einfach zu frisch. Doch 2023? Da strahlte sie in einem blauen Mantelkleid und haute alle um. An ihrer Seite: der kleine Prinz Louis (6), der seine Mama nicht von der Seite wich. Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (9) standen ihrem Bruder in nichts nach. George im schicken Anzug, Charlotte im süßen Blümchenkleid. Die Herzen der Fans flogen ihnen zu.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Was Kate wohl dieses Jahr tragen wird? Und noch wichtiger: Wird sie überhaupt erscheinen? Für Royal-Fans ist die Vorfreude auf diesen Tag garantiert groß. Bleibt nur zu hoffen, dass der Buckingham Palace bald die Katze aus dem Sack lässt!