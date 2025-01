Kate Middleton macht trauriges Geständnis: „Es ist so ein Schock“

Große Erleichterung bei den Royals-Fans: Am Dienstag (14. Januar) ging die frohe Botschaft umher, wurde von Kate Middleton persönlich verkündet: Die Prinzessin von Wales hat den Kampf gegen den Krebs gewonnen und ist offiziell in Remission.

Kate erhielt Anfang 2024 die Krebsdiagnose, unterzog sich anschließend einer Chemotherapie. Mit offensichtlichem Erfolg.

Nun will sie anderen Patienten Mut machen. Dafür kehrte die Frau von Thronfolger Prinz William am Dienstag an einen Ort zurück, der ihr besonders in Erinnerung bleiben dürfte: dem Royal Marsden Krankenhaus – jener Klinik, in der Kate Middleton selbst behandelt wurde (hier mehr >>>).

Im Gespräch mit Patienten wird die 43-Jährige ungewohnt emotional und verrät, wie es für sie war, solch eine Diagnose zu erhalten.

Kate Middleton wird emotional: „Es ist so ein Schock“

Im Krebszentrum in Chelsea sprach Kate den medizinischen Teams für die Unterstützung während ihrer Behandlung ihren Dank aus. Es war der erste offizielle Termin für sie im neuen Jahr. Laut dem britischen Express sei es für sie ein wichtiger Moment auf ihrer „persönlichen Reise“ gewesen.

Einer Patientin, die sich ebenfalls einer Chemotherapie unterzog, erzählte Kate ein paar Worte von ihrer eigenen Behandlung: „Es ist wirklich hart. Es ist so ein Schock.“ Und weiter verriet sie im Gespräch: „Alle sagten zu mir, bitte behalte eine positive Einstellung, das macht einen großen Unterschied. Als ich reinkam, sagten alle ‘Stell sicher, dass du warme Kleidung hast, wegen den Nebenwirkungen.‘“

Was der Prinzessin neben dem Rückhalt ihrer Familie aber geholfen habe, das Ganze zu überstehen, war, auf sich selbst während und nach der Behandlung zu achten. So soll sie laut „Express“ obendrein gesagt haben: „Ich hatte wirklich das Gefühl, in die Sonne zu müssen. Man braucht viel Wasser und viel Sonnenlicht.“

Kate Middleton: Offizielle Verkündung

Was sie zuvor öffentlich über die Genesung zu sagen hatte, berührte viele Menschen. Ihre Worte: „Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung. Jeder, der eine Krebsdiagnose erlebt hat, weiß, dass es Zeit braucht, um sich an eine neue Normalität zu gewöhnen.“