Formel 1: Jetzt steht es fest! Red Bull trifft Verstappen-Entscheidung

In der Formel 1 bestimmt Max Verstappen aktuell die Schlagzeilen! Vieles dreht sich derzeit um den Red-Bull-Piloten: WM-Kampf, Babygeburt und Zukunft. Vor allem nach dem vergangenen Rennen in Saudi-Arabien gibt es viel Gesprächsbedarf.

Verstappen kassierte nämlich eine Zeitstrafe, die ihm schließlich den Rennsieg kostete. Nach dem Formel-1-Grandprix kündigte Red Bull an, dagegen vorzugehen. Nun hat das Team eine Entscheidung getroffen.

Formel 1: Red Bull trifft Entscheidung

96 Stunden haben die Formel-1-Teams nach einem Rennen Zeit, einen Antrag auf Überprüfung zu stellen. Hin und wieder greifen die Rennställe zu dieser Möglichkeit, um die Entscheidungen der Stewards zu überprüfen. Nicht immer werden die Anträge genehmigt.

Auch Red Bull hatte Überlegungen, gegen die Zeitstrafe von Max Verstappen beim Saudi-Arabien-GP vorzugehen. „Sie denken, es war ein glasklarer Fall. Das Problem ist, wenn wir Protest einlegen, werden sie wahrscheinlich bei ihrer Meinung bleiben. Wir werden sie bitten, sich die Onboard-Aufnahmen anzuschauen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht verfügbar waren“, erklärte Red-Bull-Teamchef Christian Horner.

Jetzt hat sich Red Bull allerdings dagegen entschieden und wird keinen Antrag stellen, berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Verstappen tobt nach Zeitstrafe

Was war passiert? In der ersten Runde des Formel-1-Rennens in Dschidda kamen sich Verstappen, der von der Pole aus gestartet war, und Oscar Piastri zu nah. Der Niederländer hatte die Strecke verlassen und sich dadurch einen Vorteil verschafft. Weil er danach die Position nicht an den McLaren-Fahrer zurückgegeben hatte, bekam er eine Zeitstrafe von fünf Sekunden.

Red Bull und Verstappen waren nämlich der Meinung, von Piastri von der Strecke gedrängt worden zu sein. Die Rennkommissare der FIA waren nicht der gleichen Meinung, weshalb Verstappen am Ende bestraft wurde. Am Ende kosteten ihm diese fünf Sekunden den Sieg.

„Alles, was ich sagen würde, könnte mich in Probleme bringen“, so ein sichtlich angefressener Verstappen nach dem Rennen, der aufgrund der neuen FIA-Regeln vorsichtig sein wollte, was er sagt (hier mehr dazu).