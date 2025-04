Formel 1: Alle Teams horchen auf! Red Bull enthüllt Verstappen-Details

Max Verstappen bestimmt weiterhin die Schlagzeilen in der Formel 1. Der Grund: seine Zukunft in der Königsklasse. Bleibt er bei Red Bull? Verlässt er das Team?

In der Vergangenheit wurde immer wieder über leistungsabhängige Klauseln im Vertrag des Formel-1-Stars spekuliert. Nun hat sich Helmut Marko deutlich zu Wort gemeldet und über den Kontrakt des Niederländers gesprochen. Viele Teams hören dabei genau hin. Vor allem Mercedes und Aston Martin, die ihn wollen, horchen auf.

Formel 1: Verstappen-Hammer?

Dass Red Bull in diesem Jahr einige Probleme haben wird, zeigte sich schon früh in dieser Saison. Um Siege wird der Niederländer ab und zu mitfahren können. Doch reicht es auch für den Titel? Ist das vielleicht auch ein Grund für Verstappen, bald das Weite zu suchen? Schließlich will der vierfache Formel-1-Weltmeister nicht nur hinterherfahren. Das wird allerdings in dieser Saison der Fall sein, da McLaren, Mercedes und Ferrari viel schneller sind.

Auch interessant: Formel 1: Mega-Wirbel um Verstappen – „Wird ein Angebot erhalten“

Die Gerüchte um Verstappen vermehren sich rasant und immer wieder heißt es: Er kann Red Bull verlassen, wenn das Team nicht mehr konkurrenzfähig sein sollte. Red-Bull-Berater Helmut Marko hat eine solche Klausel schon bestätigt. Wird sie bald auch gezogen?

„Wir müssen den RB21 wettbewerbsfähiger machen“, sagte der Österreicher gegenüber RTL. Aber: „Nach derzeitigem Stand wird keine Ausstiegsklausel wirksam“. Bedeutet: Aktuell denkt Verstappen noch nicht daran, das Team zu verlassen.

Aston Martin und Mercedes schauen genau hin

Beim Top-Team der vergangenen Formel-1-Jahre weiß man aber auch, dass es schwierig wird, in dieser Saison etwas reißen zu können. Sollte es nicht der Fall sein, wird Verstappens Lager „halt nach Möglichkeiten suchen“, bei welchem Team er um Siege fahren kann.

Immer wieder wurde Verstappen mit Aston Martin und Mercedes in Verbindung gebracht. Bei Aston Martin ist seit Kurzem der Star-Designer Adrian Newey unter Vertrag, der bei Red Bull einen großen Anteil an den vielen Weltmeistertiteln von Verstappen und Sebastian Vettel hatte.

Mehr Nachrichten für dich:

„Im Moment hoffe ich, dass das weit weg ist“, sagt Marko zu den Gerüchten über einen Wechsel von Verstappen. „Wir wollen diesen fünften Titel haben. Das ganze Team ist darauf fokussiert.“ Sollte das jedoch nicht möglich sein, wird der 27-Jährige wohl wechseln.