Formel 1: Mega-Wirbel um Verstappen – „Wird ein Angebot erhalten“

Seit Wochen und Monaten gibt es über keinen anderen Formel-1-Piloten so viele Spekulationen über die Zukunft, wie es bei Max Verstappen der Fall ist. Bei Red Bull hat er zwar noch einen langfristigen Vertrag, aber es gibt immer mehr Gerüchte über einen Abgang.

Einer weiß wohl noch mehr. Der ehemalige Formel-1-Fahrer Juan Pablo Montoya. Der Kolumbianer packt sogar aus, von wem Verstappen bald ein Vertragsangebot erhalten könnte.

Formel 1: Verstappen-Knall bei Red Bull?

Schon vor dem Beginn seiner Formel-1-Karriere ist Verstappen bei Red Bull unter Vertrag. Gebunden ist er an dem österreichischen Team noch bis 2028. Doch ob er diesen Vertrag erfüllen wird, ist aktuell zu bezweifeln. Die Gerüchteküche brodelt gewaltig. Auch bei Red Bull sorgt man sich darum, dass der vierfache Weltmeister das Team verlassen könnte.

Es gibt viele Gründe für einen Abschied. Ein Hauptgrund dürfte das Auto des Brause-Rennstalls sein, das in diesem Jahr längst nicht mehr so konkurrenzfähig ist. Zuletzt wurde er immer wieder mit Mercedes in Verbindung gebracht. Doch dort scheint man mit George Russell und Kimi Antonelli zufrieden zu sein.

Ein weiterer potenzieller Abnehmer ist Aston Martin, das weiß auch Juan Pablo Montoya. Gegenüber „Vision4Sport“ verrät der ehemalige Formel-1-Star: „Ich denke, Max wird ein Angebot erhalten, das er nicht ablehnen kann, von Aston Martin. Er könnte Red Bull eine Chance für ein Jahr geben und eine Chance für Adrian (Newey, Ex-Red-Bull-Designer, Anm. d. Red.), um anzufangen, es herauszufinden. Adrian kann das nicht sofort erledigen. Es ist eine völlig neue Gruppe und alle müssen zusammenarbeiten.“

„Würde mich nicht überraschen“

Bei Aston Martin erhofft man sich viel durch Adrian Newey, der im vergangenen Jahr Red Bull nach vielen Jahren verlassen hat. Neben ihm hat RB noch weitere wichtige Mitarbeiter verloren. Verlieren sie bald auch den Formel-1-Weltmeister Verstappen? „Wenn Red Bull im nächsten Jahr Probleme haben wird, würde es mich nicht überraschen, wenn Max schon nach dem dritten Rennen mit jemand anderem unterzeichnet hat“, sagt Montoya.

Und der Ex-Fahrer weiter: „Wenn ich Max wäre, würde ich zu Aston Martin gehen. Mercedes wäre auch cool, aber Aston Martin wäre die logische Wahl mit Adrian und Honda. Alles, was er gewonnen hat, ist dort.“

Es wird also fleißig spekuliert, wohin es Verstappen in Zukunft ziehen könnte. Klar ist: Mit dem aktuellen Red-Bull-Auto ist der Niederländer alles andere als zufrieden. Das wird er sich auch nicht länger gefallen lassen.