Formel 1 – Kanada-GP im Live-Ticker: Nächster Verstappen-Knall? Es droht eine Sperre

Eine Woche Pause gehabt, nun geht es in der Formel 1 weiter Schlag auf Schlag! An diesem Wochenende ist die Königsklasse in Kanada zu Gast. In Montreal wollen die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris den nächsten Schritt in Richtung WM-Titel machen.

Doch da wird Max Verstappen etwas dagegen haben. Der vierfache Formel-1-Weltmeister erlebt derzeit keine einfache Saison, macht sich dennoch Hoffnungen, beim Kanada-GP seine beiden Rivalen auszustechen. Wird das dem Niederländer am Sonntag (15. Juni) gelingen?

Formel 1 – Kanada-GP im Live-Ticker

In Spanien dominierten die McLarens zuletzt das Formel-1-Feld: Oscar Piastri sicherte sich Platz eins auf dem Podium, dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Lando Norris. Überraschend schaffte es Charles Leclerc mit seinem Ferrari auf den dritten Platz. Wie wird das nun in Kanada sein? In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Zeitplan Kanada-GP

1. Freies Training: Freitag, 13. Juni 2025, 19.30 Uhr

Freitag, 13. Juni 2025, 19.30 Uhr 2. Freies Training: Freitag, 13. Juni 2025, 23 Uhr

Freitag, 13. Juni 2025, 23 Uhr 3. Freies Training: Samstag, 14. Juni 2025, 18.30 Uhr

Samstag, 14. Juni 2025, 18.30 Uhr Qualifying: Samstag, 14. Juni 2025, 22 Uhr

Samstag, 14. Juni 2025, 22 Uhr Rennen: Sonntag, 15. Juni 2025, 20 Uhr

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

14.25 Uhr: An diesem Wochenende werden viele Blicke vor allem auf Verstappen gerichtet sein: Bei einem weiteren Strafpunkt droht dem Red-Bull-Star eine Rennsperre (hier mehr dazu).

Mehr Nachrichten für dich:

13.10 Uhr: Vor dem Rennen in Kanada stellen sich nun viele spannende Fragen: Wird McLaren erneut dominieren? Kann Max Verstappen nach der Kritik für seine Performance in Spanien wieder den Vorsprung an die Spitze verringern? Und wie wird Lewis Hamilton nach seinem Katastrophen-Auftritt in Spanien reagieren? Der Grand Prix von Kanada verspricht eine Menge Antworten.

12.05 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Grand Prix von Kanada! Hier erfahrt ihr alle wichtigen und spannenden Ereignisse rund um das freie Training, Qualifying und das große Rennen.