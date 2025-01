Insider über Chemo von Kate Middleton: „Ziemlich einsam“

Es war das härteste Jahr ihres Lebens: 2024 war für Kate Middleton das, was man im Allgemeinen ein „annus horribilis“ nennt. Erst die schwere Bauchoperation, die darauf folgenden Gerüchte samt medialer Hexenjagd und schließlich die bittere Erkenntnis: Es ist Krebs. Zum Glück schaffte es die Princess of Wales, die Krankheit zu besiegen. Sie überstand die Chemotherapie, zeigte sich stets tapfer und stark.

Und das, obwohl sie nicht die ganz spezielle seelische Unterstützung bekam, die nur andere Betroffene ihr geben konnten. Kate Middleton musste die Therapie nämlich unter hohen Sicherheitsvorkehrungen durchstehen. Eine Gemeinschaft mit anderen Krebs-Patientinnen und Patienten war da nicht möglich.

Insider über Kate Middletons Krebs-Therapie

Berichtete die Frau des künftigen Königs Prinz William doch bei einem Besuch in einem Londoner Krankenhaus, dass sie ihre Krebsbehandlung „still und privat“ erlebt habe. Ein Insider berichtet gegenüber dem „People“-Magazin: „Ungesehen durch die Hintertür zu gehen und die Behandlung zu überstehen, muss ziemlich einsam gewesen sein.“

++ „Wir verabscheuen Arroganz“: Bald muss sich Kate Middleton entscheiden ++

Und weiter: „Wenn man diese anderen Menschen während ihrer Chemotherapie sieht, macht man das als Gruppe durch, mit einem Unterstützungsmechanismus.“ Das sah auch Kate im Gespräch mit Krebspatientin Katherine Field so: „Ich musste es privat und in aller Stille tun, aber auf einer Station wie dieser zu sein, muss in gewisser Weise beruhigend sein.“

Eine Ansicht, die Field nur bestätigen konnte. Es herrsche ein „Gemeinschaftsgefühl“, so die Frau, die an Brustkrebs erkrankt ist.

++ Wagt Kate Middleton es? Es wäre das erste Mal seit über 100 Jahren ++

Und so bleibt nur zu hoffen, dass beide Frauen wieder komplett gesunden. Via Instagram ließ Kate Middleton zuletzt verlautbaren: „Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein und ich bleibe auf Genesung konzentriert. Wie bei jedem, der eine Krebsdiagnose erfahren hat, braucht es Zeit, sich an eine neue Normalität zu gewöhnen. Ich freue mich jedoch auf ein erfüllendes Jahr. Es gibt viel, worauf man sich freuen kann.“