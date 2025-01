„Wir verabscheuen Arroganz“: Bald muss sich Kate Middleton entscheiden

Es ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben eines Kindes. Auf welche Schule geht es? Es ist eine Entscheidung, die die komplette Zukunft bestimmen kann. Den Freundeskreis, die Wahl des Berufes … Eine Entscheidung, die nun auch Kate Middleton und Prinz William zusammen mit ihrem Sohn Prinz George treffen müssen.

Im Vergleich zu anderen (normalen) Eltern, müssen der Prinz und die Prinzessin von Wales noch andere Faktoren als beispielsweise den täglichen Schulweg oder die fachliche Ausrichtung der Schule beachten. Für sie dürfte auch der Sicherheitsaspekt ihres Juniors ganz oben auf der Agenda stehen.

Wohin schickt Kate Middleton ihren Sohn zur Schule

Doch wo könnte Prinz George in anderthalb Jahren zur Schule gehen. Quellen aus Großbritannien flüstern, dass es den 11-Jährigen auf eine Tagesschule in London ziehen könnte. Der Grund: Seit ihrer Krebserkrankung versucht Kate die Familie zusammenzuhalten. So heißt es von einer Insiderin: „Nach dem Jahr, das Catherine hinter sich hat, hat sie sich vielleicht gedacht, dass sie jeden Tropfen von Georges Kindheit aufsaugen und ihn jeden Abend selbst ins Bett bringen möchte.“

++ Wagt Kate Middleton es? Es wäre das erste Mal seit über 100 Jahren ++

Und so berichtet die „Mail on Sunday“, dass die Oundle School im Norden von Northamptonshire einer von Kates Favoriten sei. Kein ganz günstiger Favorit, kostet die Schule doch zwischen 22.350 und 45.435 Pfund. Pro Jahr wohlgemerkt.

„Wir fördern Ehrgeiz und verabscheuen Arroganz“

Dafür verspricht sie jedoch einiges. Heißt es doch in der Beschreibung der Einrichtung: „Wir fördern Ehrgeiz und verabscheuen Arroganz. Wir fördern offene Denkweisen, echtes Selbstvertrauen und einen Sinn für Service. Zudem wolle die Schule „Klima-Champions“ hervorbringen. Und das dürfte dann auch König Charles III. freuen, der bekanntermaßen sehr viel Wert auf Umweltschutz legt.

Ebenfalls ganz vorne mit dabei ist das Marlborough College. Die Schule besuchte einst schon Kate selbst. Angeblich sei dort sogar bereits ein Haus für Prinz George reserviert. Es bleibt also spannend.