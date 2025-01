Wagt Kate Middleton es? Es wäre das erste Mal seit über 100 Jahren

Sie ist eine Ikone ihrer Zeit: Kate Middleton gehört zu den bekanntesten Frauen der Welt. Logisch also, dass auch ihr Stil und ihre Mode von Hunderttausenden kopiert werden. Ja, der Hype um Kate Middleton, er erinnert fast ein wenig an Lady Di, die viel zu früh verstorbene Mutter von Prinz William.

Doch lässt sich der „Kate-Middleton-Effekt“, wie es in Großbritannien so schön heißt, irgendwie gewinnbringend nutzen? Durchaus. Und so berichtete die „Times“, dass die Princess of Wales ihre Macht hinter die „Royal Warrants“ stellen.

Geht Kate Middleton diesen Schritt?

Doch was sind die „Royal Warrants“? Hierbei handelt es sich um Unternehmen oder Personen, die den königlichen Haushalt mit Dienstleistungen oder Waren beliefern. Dazu gehören derzeit beispielsweise die Modemarke „Barbour“, das Schmuckunternehmen „Cartier“ oder auch der Automobilhersteller „Aston Martin“.

Es wäre eine echte Sensation, hat doch seit 1910 keine Princess of Wales diesen Schritt mehr gewagt. Nicht einmal Prinz Williams Mutter Diana. Die letzte Prinzessin von Wales, die einen solchen Titel verlieh, war die spätere Königin Mary.

Kate Middleton will britischen Fleiß anerkennen

Quellen aus Kates Umfeld berichten, dass der Schritt sogar schon recht bald geschehen könnte. „Es ist ihr sehr wichtig, britisches Können und britischen Fleiß anzuerkennen“, heißt es in der „Times“.

Dabei ist zu beachten: Die königlichen Ehrentitel werden für bis zu fünf Jahre ausgestellt. Die ausgezeichneten Unternehmen dürfen in dieser Zeit das königliche Wappen im Zusammenhang mit ihrer Arbeit verwenden. Für die Unternehmen wäre die Wertschätzung Kates ein Segen. „Wir haben gesehen, dass die Prinzessin von Wales einen enormen Einfluss auf Marken hat, der oft als ‚Kate-Effekt‘ bezeichnet wird“, erklärt Nicola Pink, Gründerin der PR- und Marketingfirma „We Are Pink“. Kate würde Marken nur mit Bedacht wählen. Wenn sie etwas trage, dann nur, weil sie es wirklich mag.