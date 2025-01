Prinz Williams Prophezeiung: Er sollte recht behalten

Dass der Ehemann von Kate Middleton ein großer Sport-Fan ist, dürfte mittlerweile wohl auch der Letzte erkannt haben. Ob Polo oder Fußball, Prinz William schaut nicht nur gerne zu, er betreibt die körperliche Ertüchtigung auch höchstselbst. Und er redet gerne darüber, wie er nun bei seinem ersten öffentlichen Termin nach der Bekanntgabe der Princess of Wales, dass sie sich nach ihrer Krebserkrankung in Remission befinde, bewies.

Nahm Prinz William am Mittwoch (15. Januar 2025) als Schirmherr des „College of Paramedics“ an dessen erster Konferenz für Notfall- und Intensivpflege im englischen Birmingham teil. Ein wichtiger Termin für den Prince of Wales, war er doch selbst als Such- und Rettungspilot der Royal Air Force im Dienst, diente zudem bei der East Anglian Air Ambulance.

Prinz William erweist sich als Fußball-Prophet

Doch William bewies auch, dass bei derartigen Terminen der Spaß nicht zu kurz kommen dürfe. „Es ist großartig, wieder in Birmingham zu sein. Und an alle anderen Villa-Fans, die heute hier bei uns sind: Ich freue mich darauf, später unseren Sieg gegen Everton zu feiern“, witzelte der Prinz laut des „People“-Magazins in seiner Ansprache.

Er sollte sich damit als echter Prophet erweisen. So gewann sein Lieblings-Klub Aston Villa wirklich das Premier-League-Spiel gegen Everton durch ein Tor von Ollie Watkins in der 51. Minute mit 1:0. Damit konnte sich die Mannschaft aus dem Birminghamer Vorort Aston im oberen Mittelfeld der Tabelle festsetzen.

Und William? Der feierte den Sieg mit acht Dauerkarteninhabern in einem Pub an, gab den Villa-Fans sogar ein Bier aus. Freute sich sicherlich sehr über den Sieg seines Teams. Tja, beim Fußball sind wir dann doch irgendwie alle gleich. Oder wie es in der Hymne des deutschen Traditionsklubs Borussia Dortmund so schön heißt: „Hier fragt man nicht nach arm oder reich. Wir Fans auf der Tribüne wir sind alle gleich.“