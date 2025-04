Prinz Harry: Skandal-Aktion sorgt für Zoff – er hätte es ahnen können

Fünf Jahre ist es nun her, dass Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle den Megxit eingeläutet und sich vom britischen Königshaus verabschiedet haben. Fünf Jahre, in denen der jüngste Sohn von König Charles III. sich von seiner Familie entfremdet hat. Doch nicht nur die geografische Entfernung nach Harrys und Meghans Umzug in die Staaten war der Grund dafür, auch die Skandale, für die der Prinz in den vergangenen Jahren gesorgt hatte.

Eigentlich hätte Prinz Harry ahnen können, dass dies Wut bei seiner royalen Familie hervorrufen wird.

Wir haben noch mal die größten Skandale zusammengefasst, die einen Keil zwischen Prinz Harry und seine Familie getrieben haben.

Prinz Harry: Skandale sorgen für Zoff

Offiziell trat der Megxit am 01. April 2020 in Kraft, das Paar zog nach Nordamerika, um das Leben im Schloss hinter sich zu lassen und vor der britischen Presse zu flüchten.

Eigentlich wollten Prinz Harry und Meghan Markle nach dem Megxit ein ruhigeres Leben führen, doch die Schlagzeilen rissen nicht ab.

Interview mit Oprah Winfrey

Den ersten großen Knall nach dem Rücktritt gab es im März 2021 mit dem Oprah-Winfrey-Interview. Gegenüber der Talkmasterin sprachen Harry und Meghan vor einem Millionenpublikum über erlebten Rassismus im Palast und mangelnde Unterstützung seitens der Familie.

Netflix-Doku „Harry & Meghan“

Im Dezember 2022 folgte Harrys und Meghans Netflix-Doku „Harry & Meghan“, in der sie ihr Leben in den USA offenbarten, aber auch Dinge über die Royals ansprachen, die ihnen nicht gefielen. Viele Briten waren danach erbost über den Herzog und die Herzogin von Sussex, forderten sogar, dass man ihnen die Titel entzieht.

Memoiren „Spare“

Weiter ging es mit dem nächsten Skandal. Am 10. Januar 2023 publizierte Prinz Harry seine Memoiren mit dem Titel „Spare“ – eine Art Seelenstriptease des Prinzen. Und wieder äußert Harry Kritik an seiner Familie und berichtet darin obendrein über Details aus seiner Jugend inklusive seine ersten Kokain-Versuche. Auch das schwierige Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William wurde darin aufgeführt, was den Thronfolger nicht ins beste Licht rückte.

Was also als zurückgezogenes Leben für Prinz Harry und Meghan Markle beginnen sollte, wurde für alle Royals zur echten Krise. Mittlerweile scheint Harry mehr unter der Funkstille zu seiner Familie zu leiden als er vorher wohl vermutet hätte. Britische Medien berichten sogar darüber, dass er derzeit sehr einsam sei und seine Familie vermisse.

Den Tiefpunkt seiner Gefühlslage dürfte wahrscheinlich die Tatsache gewesen sein, dass Harry vom Krankenhausaufenthalt seines Vaters im Rahmen seiner Krebsbehandlung erst aus der Presse erfuhr und von seiner Familie nicht persönlich benachrichtigt wurde. HIER alle Einzelheiten!