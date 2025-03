Prinz Harry: Er erfuhr es erst aus den Nachrichten

Die schockierende Nachricht machte schnell die Runde: König Charles III. musste wieder ins Krankenhaus – der Monarch sagte für den Klinikaufenthalt aufgrund seiner laufenden Krebsbehandlung einige Termine ab. Royals-Fans machten sich daraufhin große Sorgen um den König.

Mittlerweile durfte König Charles III. das Krankenhaus wieder verlassen und wurde sogar schon wieder erstmals gesichtet (wir berichteten). Doch für eine Person dürfte die Klinik-Nachricht ein Stich ins Herz gewesen sein: Prinz Harry.

Denn der jüngste Sohn des britischen Königs erfuhr nicht etwa persönlich von seinem Vater davon, sondern aus den Medien.

Prinz Harry erfuhr die News erst aus den Medien

Laut „Daily Mail“ soll Prinz Harry erst erfahren haben, dass sein Vater aufgrund von Nebenwirkungen seiner Krebsbehandlung im Krankenhaus liegt, als die Nachricht die Welt erreichte. Prinz Harrys Austritt aus dem britischen Königshaus wurde am heutigen Montag (31.03.) vor genau fünf Jahren offiziell.

Damals packten er und seine Frau Meghan Markle ihre sieben royalen Sachen und zogen weg aus Großbritannien. Mittlerweile lebt das Paar mitsamt den beiden Kindern in Kalifornien. Und so groß der geografische Abstand zu Harrys Familie in England ist, so groß ist auch die familiäre Kluft zwischen ihnen geworden.

Insidern zufolge ist der 40-jährige Herzog von Sussex „einsamer denn je“ und verlässt seine Villa in Montecito kaum noch. Seine Frau dagegen hat derzeit viele Projekte in der Mache, zuletzt feierte ihre neue Netflix-Lifestyle-Show „With Love, Meghan“ Premiere.

Prinz Harry: „Er vermisst seine Familie schrecklich“

Eine Quelle verriet nun der „Daily Mail“: „Er vermisst seine Familie schrecklich, aber niemand spricht mehr mit ihm. Er will einfach nur mit den Jungs ein Bier trinken gehen, aber seine einzigen Freunde sind die Ehemänner von Meghans Freundinnen.“

Harrys angebliche Einsamkeit in den USA wird nun also ihren Höhepunkt erreicht haben, als der Prinz erst in der Öffentlichkeit von dem erneuten Klinikaufenthalt seines Vaters erfuhr.

Am Donnerstag musste König Charles III. eine Reihe von Terminen absagen, da er unter „vorübergehenden Nebenwirkungen“ litt, die eine kurze medizinische Beobachtung erforderten, teilte der Buckingham Palast mit. Für Charles‘ nahezu entfremdeten Sohn Harry dürfte es also ein schwerer Schlag sein, nicht persönlich davon erfahren zu haben.

Ob er mittlerweile Kontakt zu seinem Vater aufgenommen hat, um sich persönlich über seinen derzeitigen Gesundheitszustand zu informieren, ist nicht bekannt.