Prinz William sagt es deutlich: „Es ist schlimm“

Fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass Prinz Harry und Meghan Markle den Megxit in Kraft treten ließen und somit offiziell aus dem britischen Königshaus austraten. Seitdem lebt das Paar weit weg von England und hat sich mittlerweile in Kalifornien niedergelassen.

Daraufhin folgten ein Skandal-Interview, Enthüllungsbücher und Dokus, die Prinz Harrys Familie nicht gerade im besten Licht erscheinen ließen. Kontakt hat der Herzog von Sussex seither nur wenig zu seiner royalen Familie. Mit seinem Bruder Prinz William spricht er kaum mehr ein Wort.

+++ Prinz William in Trauer: Es ist ein Abschied für immer +++

Jetzt kommt heraus, dass es schon länger zwischen den Brüdern bröckelte. Ein Lippenleser will nun gedeutet haben, was Prinz William von seinem Bruder hielt, als dieser bereits mit Meghan liiert war.

Prinz William: Deutliche Worte über Prinz Harry

Konkret geht es um eine Szene am 9. März 2020 während des Commonwealth Days beim Gottesdienst in der Westminster Abbey. Damals waren Prinz Harry, Meghan Markle, Prinz William und Kate Middleton beim Gottesdienst zugegen. Laut eines Lippenlesers gab es damals schon Andeutungen, dass es eisig zuging zwischen den Brüdern.

Während der Herzog und die Herzogin von Sussex für ihren letzten öffentlichen Auftritt als hochrangige berufstätige Royals auf den Kirchenbänken saßen, nahmen William und Kate in der Nähe Platz. Zwischen den Paaren gab es kaum einen Wortwechsel und als sich Prinz William zuwandte, konnten man nur ein knappes „Hallo Harry“ von William verstehen, worauf der jüngere Prinz mit „Hallo“ antwortete.

Und auch Meghan sagte ihrer Schwägerin Kate ein knappes „Hallo“ und schenkte ihr dazu ein sanftes Lächeln.

Lippenleser Jeremy Freeman analysierte die unangenehme Interaktion und erklärte laut „Daily Mail“ unter Berufung des „Daily Star“, Harry habe sich zu seiner Frau umgedreht und gesagt: „Wenigstens haben sie sich bedankt, anders als beim letzten Mal.“

Prinz William: „Es ist schlimm“

Williams dagegen wirkte erleichtert, als er seinen Platz in der ersten Reihe einnahm und seiner Frau zuflüsterte: „Das war gut gemacht.“ Und weiter soll er laut Freeman zu seiner Frau Kate gesagt haben:

„Es ist ganz gut, wieder Kontakt zu haben, anstatt wie immer alles zurückzuhalten. Ich weiß, es ist schlimm, ich sollte mit ihm reden. Er wird schreien und Gott weiß was, aber es wird sich ändern, nicht wahr?“

Geändert hat sich – trotz Prinz Williams Hoffnung – nichts mehr zwischen ihm und seinem Bruder Harry. Noch im selben Monat, rund drei Wochen später, verließ Harry die königliche Familie und zog kilometerweit auf einen anderen Kontinent.

Ob das zerrüttete Verhältnis zwischen Prinz Harry und Prinz William jemals wieder gekippt werden kann, wird die Zeit zeigen. Fest steht aber: Noch hat die royale Familie nicht das nötige Vertrauen, Harry wieder vollends herzlich zu empfangen, schließlich erfuhr Harry nur aus der Presse vom erneuten Klinikaufenthalt seines krebskranken Vaters König Charles III. Hier erfährst du mehr dazu >>>