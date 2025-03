Gewissheit für Kate Middleton: „Es ist keine leichte Aufgabe“

Sie ist eine der bekanntesten Frauen der Welt, ein Vorbild für Millionen Menschen auf der ganzen Welt – Kate Middleton. Seit Jahren schon steht die heute 43-Jährige an der Seite ihres Mannes Prinz William. Irgendwann wird sie die Königin von England sein.

Ein Job, dem sie über Jahre hinweg vieles unterordnete. Im vergangenen Jahr jedoch schienen sich ihre Prioritäten zu verschieben. Eine Krebserkrankung zwang Kate Middleton, kürzerzutreten. Die Princess of Wales musste sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, sich ihrer Gesundung widmen.

Kate Middleton hat sich stark verbessert

Mittlerweile befindet sich Kate glücklicherweise auf dem Weg der Besserung. „Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung. Jeder, der eine Krebsdiagnose erlebt hat, weiß, dass es Zeit braucht, um sich an eine neue Normalität zu gewöhnen“, schrieb Kate in einer Nachricht auf Instagram.

Und so kehrt Kate peu à peu zurück in ihre alte Rolle. Mehrere Auftritte in der Öffentlichkeit hatte sie bereits. Einige davon sogar alleine. Dabei hat sie einst zugegeben, dass ihr Reden gar nicht mal so sehr liegen würden. Seitdem jedoch habe sie große Fortschritte gemacht, wie Experten erklären.

„Reden zu halten ist für mich nervenaufreibend“

„Catherines Redestil hat sich seit ihren frühen Versuchen stark weiterentwickelt. Ihre Reden spiegeln jetzt ihren natürlichen Charme und ihre Begeisterung wider“, so Richard Fitzwilliams gegenüber dem britischen „Express“.

Und weiter: „Es ist keine leichte Aufgabe, sich an die Anforderungen einer der druckvollsten öffentlichen Rollen der Welt zu gewöhnen: der der zukünftigen Königin von England.“ Eine Meinung, die auch Royals-Expertin Jennie Bond vertritt: „Sie hat das Handwerk einer königlichen Familie über viele Jahre hinweg erlernt und sich ihren Platz als hochrangiges Mitglied der Familie verdient. Nach und nach hat sie sich auch den Respekt der Öffentlichkeit und, wie ich glaube, des Rests der Familie verdient. Wir betrachten sie jetzt nicht nur als Williams Frau, sondern als unsere zukünftige Königin.“

Ein enormer Fortschritt, hatte Kate Middleton doch 2012 noch betont: „Reden zu halten ist für mich nervenaufreibend.“