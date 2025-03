Kate Middleton: Schon wieder gesichtet – Fans entgeht es nicht!

Der St. Patrick’s Day ist für die Briten eine feste Tradition. Auch die Royals markieren den Tag fett im Terminkalender. Doch in diesem Jahr hatte der Auftritt von Kate Middleton eine ganz besondere Bedeutung! Nach Monaten der Sorge um ihre Gesundheit strahlte die Prinzessin von Wales am Montag (17. März) wieder in voller Eleganz – und wie könnte es anders sein? Natürlich in einem Outfit, das sofort für Aufsehen sorgte!

Denn während die Feierlichkeiten bei den Irish Guards in den Wellington Barracks in vollem Gange waren, richteten sich die Blicke der Fans nicht nur auf die traditionelle Kleeblatt-Zeremonie, sondern vor allem auf Kates Look!

Kate Middleton: Fans sticht es sofort ins Auge

Nachdem sie die Veranstaltung im letzten Jahr wegen ihrer gesundheitlichen Probleme verpasst hatte, strahlte Kate dieses Jahr wieder bei der St.-Patrick’s-Day-Parade. Mit ihrem Auftritt knüpfte die Prinzessin von Wales an eine lange königliche Tradition an. Seit mehr als einem Jahrhundert nehmen die weiblichen Royals am St. Patrick’s Day teil, um den irischen Gardisten Kleeblätter zu überreichen.

Auch Kate ist dabei keine Unbekannte: Seit 2012 ist sie fast jedes Jahr Teil der Parade, seit 2022 sogar als Ehrenoberst der Irish Guards. Doch diesmal gab es eine kleine modische Überraschung: Aufmerksame Royal-Fans entdeckten sofort, dass Kate ihren eleganten dunkelgrünen Mantel von Alexander McQueen nicht zum ersten Mal trug, wie der „Mirror“ schreibt.

Kate Middleton als Wiederholungstäterin

Bereits Ende 2022, während einer Reise nach Boston, hatte die Prinzessin das zeitlose Stück schon einmal ausgeführt. Doch keine Sorge, Recycling mit Stil ist bei Kate längst keine Seltenheit und mit einer neuen, markanten Tasche verlieh sie dem Look ein frisches Update! Dazu kombinierte sie ein passendes Kleid in sattem Dunkelgrün, klassische Pumps und eine Brosche.

Ihr breites Lächeln sprach Bände: Die letzten Monate waren für Kate alles andere als leicht. Die Nachricht über ihre Krebserkrankung hatte nicht nur die Royals, sondern auch ihre Fans weltweit in Sorge versetzt. Doch mit ihrem strahlenden Auftritt beim St. Patrick’s Day zeigte die Prinzessin einmal mehr, dass sie sich nicht unterkriegen lässt.