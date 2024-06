Kate Middleton: König Charles III. hat Entscheidung getroffen – ihr Name fehlt

Es ist ein schweres Jahr für Kate Middleton. Nachdem sie sich im Januar einer Bauchoperation unterziehen musste, bekam sie wenig später die Diagnose Krebs von ihren Ärzten.

Seither kämpft die Prinzessin gegen die schlimme Erkrankung an. Jeder Lichtblick in dieser dunklen Zeit dürfte der 42-Jährigen neue Kraft schenken. Besonders eine Entscheidung von König Charles III. hätte ebenfalls dazu beitragen können.

Kate Middleton: Wichtiger Termin steht an

Am 17. Juni ist es wieder so weit. Dann findet in Windsor der Garter Day statt – benannt nach dem „Order of The Garter“, einem traditionsreichen Ritterorden. Traditionell kommen einmal im Jahr an einem Montag im Juni die Mitglieder des Hosenbandordens zu einem Gottesdienst in der St. Georges Chapel zusammen.

Dabei handelt es sich um einen elitären Kreis. Neben König Charles III., sind unter anderem auch Königin Camilla, Prinz William und Prinz Edward Träger des Hosenbandordens. Neu mit aufgenommen werden können nur Personen, die der König auserkoren hat. Infrage kommen Menschen, die dem Königreich oder dem Souverän einen besonderen Verdienst geleistet haben.

Kate Middleton nicht berücksichtigt

Für viele Briten und Royalskenner steht daher fest: Auch Kate Middleton gehört in den Kreis des Hosenbandordens. Immerhin absolviert sie seit inzwischen über 13 Jahren unermüdlich Termine für das Königshaus und gilt als absoluter Vorzeigeroyal. Die Ehre des Hosenbandordens wurde ihr aber bislang noch nicht zuteil.

Und wird es auch vorerst nicht werden. Zumindest in diesem Jahr. König Charles III. hat nämlich jetzt zwei wichtige Entscheidungen in Zusammenhang mit dem „Order of the Garter“ getroffen – seine Schwiegertochter hat er dabei allerdings nicht berücksichtigt. Stattdessen heißt es in Medienberichten, dass Baroness Manningham-Buller, eine ehemalige MI5 Direktorin neue „Chancellor of the Order of the Garter“ werden soll und Lord Ashton von Hyde, ein ehemaliger Versicherungskaufmann, künftig als „ceremonial Master of the Horse“ fungieren soll.

Eine Aufnahme von Kate Middleton in den exklusiven Kreis des Hosenbandordens scheint König Charles III. derzeit noch nicht in Erwägung zu ziehen. Ob er es jemals tun wird? Das bleibt wohl vorerst sein Geheimnis.