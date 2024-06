Kate Middleton: „So mutig“ – IHRE Worte gehen ans Herz

Seit Kate Middleton im März ihre Krebs-Erkrankung öffentlich machte, erntet sie viel Zuspruch für ihren Mut, offen mit ihrer Diagnose umzugehen. Zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt sowie eine Reihe Prominenter lobten die Prinzessin von Wales für das Video, in dem sie ganz alleine und sichtlich mitgenommen auf einer Bank die Schock-Nachrichten der Welt offenbarte.

Es waren herzzerreißende Szenen, die nicht nur Fremden, sondern auch engen Vertrauten der Frau von Prinz William nahe gingen. Wie sie auf den Clip reagierten? Ein Ex-Royal hat sich jetzt geäußert.

Kate Middelton: Nach wochenlanger Abstinenz – Prinzessin schafft Klarheit

Kate Middleton hat Krebs – diese Nachricht schockte am 22. März die Welt. Nach einer längeren Abstinenz der 42-Jährigen infolge einer OP im Januar hatte es viele Spekulationen über ihren Zustand gegeben, denen damit ein abruptes Ende gesetzt wurden. Jetzt war klar, weshalb die Prinzessin von Wales wochenlang von der Bildfläche verschwunden war.

+++ Kate Middleton: William verrät – sie lüftete das Familiengeheimnis erst sehr spät +++

In einem mehrminütigen Clip, den der Palast auf Social Media gepostet hatte, bedankte sich Kate zunächst für die Unterstützung ihrer Fans nach ihrer OP Anfang des Jahres und gab anschließend bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. Es seien „unglaublich harte Monate“ gewesen und sie habe Zeit gebraucht, um ihren Kindern die Krebs-Diagnose auf angemessene Weise zu vermitteln, so die Frau von Prinz William.

Kate Middleton: SIE äußert sich zu Krebs-Video

Mit den Worten „wir hoffen auf Ihr Verständnis, dass wir als Familie nun etwas Zeit, Raum und Privatsphäre brauchen, während ich meine Behandlung abschließe“, beendete sie die Videobotschaft. Wenige Minuten, die einen tiefen Einblick in Kates Gefühlswelt gewährten und die der 42-Jährigen sicherlich nicht leicht fielen.

Umso mehr dürfte sie die überwältigende Resonanz gefreut habe, die es nach der Videobotschaft gab – und die es bis heute gibt. Zuspruch erhielt Kate nämlich nicht nur von Menschen aus der ganzen Welt, Politikern und Prominenten, sondern auch von einem Ex-Royal, der selbst vor nicht allzu langer Zeit gegen den Krebs kämpfen musste.

„Die reizende Prinzessin Catherine, die das Video gemacht hat, war so mutig. Ich denke, dass der Familien-Zusammenhalt etwas Außergewöhnliches ist“, erklärte Sarah Ferguson, die Ex-Frau von Prinz Andrew in einem Interview am Mittwoch (5.6.). Und fügte mit Blick auf die Krebs-Erkrankung von Kate und König Charles hinzu: „Ich bin so stolz, ich sende viel Liebe und viel Unterstützung.“

Deutliche Worte von einer Frau, die selbst die Diagnose Brust- und Hautkrebs erhielt und die weiß, wie wichtig familiärer Beistand in dieser Zeit ist.