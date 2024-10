Kate Middleton: Plötzlich stand sie an Halloween vor der Tür – „Freundlich und bodenständig“

Auch die Royals lassen sich die Halloween-Traditionen nicht nehmen. Kate Middleton feierte in den vergangenen Jahren das Grusel-Fest stets mit ihren Sprösslingen und das wie jede andere Familie auch.

Verkleidet zog die Familie um die Häuser und klingelte an den Türen, um nach Süßigkeiten zu fragen, wie ein Nachbar vergangenes Jahr öffentlich machte.

Kate Middleton: Beim Halloween-Shopping gesichtet

Zwar leben Kate Middleton, William, George, Charlotte und Louis im goldenen Käfig, doch trotzdem versuchen sie, so viel Normalität wie möglich in ihr Leben zu bringen. Und dazu gehört eben auch, Halloween wie andere Familien auch zu feiern.

Die passenden Kostüme dafür besorgte die 42-Jährige in der Vergangenheit höchstpersönlich. So wurde sie unter anderem in einer Sainsbury’s Filiale in King’s Lynn mit George und Charlotte gesichtet, wo die drei sich nach schaurigem Halloween-Equipment umsahen.

In London zogen die Royals um die Häuser

2022 zog Kate mit ihrem Nachwuchs sogar in London um die Häuser. Plötzlich stand sie vor fremden Haustüren, um ihre Kinder auf der Jagd nach Süßem und Sauren zu begleiten. Eine davon war die von Jay Rutland und Tamara Ecclestone. Das Paar lebt in einem Haus in unmittelbarer Nähe zum Kensington Palast von Kate und William.

Rutland machte die royale Halloween-Aktion im Januar 2023 bei Instagram öffentlich: „Kate klopfte an Halloween mit ihren Kindern an unsere Tür in London. ‚Süßes, sonst gibt’s Saures!‘ Sehr freundlich und bodenständig.“

Dazu teilte er ein Foto der Überwachungskamera, das die vier vor einem schwarzen Gittertor zeigt. Damit wollte er unterstreichen, wie bodenständig die Royals sind. Ein Ziel, das er erreicht hat. Das Foto ging um die Welt und sorgte für viele positive Reaktionen.