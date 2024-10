Prinz William: Sohn George macht klar – er will die Krone nicht!

Die britische Thronfolge hält sich seit Jahrhunderten an feste Regeln: Aktuell amtiert König Charles III. als Monarch, doch eines Tages wird sein Sohn Prinz William die Krone übernehmen. Nach ihm steht bereits sein ältester Sohn, Prinz George (11), an zweiter Stelle der Thronfolge, in den Startlöchern.

Doch der junge Royal scheint ganz andere Zukunftspläne zu schmieden!

Prinz William: Sohn George hat andere Pläne

Während die berufliche Laufbahn der britischen Royals traditionell von Geburt an festgelegt ist, lässt sich die kindliche Fantasie davon nicht so leicht bremsen. So hat auch Prinz George früh eigene Ideen entwickelt, was er später einmal werden möchte – und es ist nicht König! Schon im zarten Alter von vier Jahren offenbarte der Mini-Royal seinen großen Traum: Er will Polizist werden!

Wie der „Mirror“ berichtet, machte Prinz William diese süße Enthüllung 2018 während eines Empfangs zu Ehren von Scotland Yard öffentlich. Polizeipräsidentin Jayne Richardson erinnerte sich an ein Gespräch mit dem Royal und erzählte später: „Ich scherzte, dass Prinz George und Prinzessin Charlotte vielleicht einmal Polizeikadetten werden könnten.“ Daraufhin verriet William: „George ist total vernarrt in die Polizei – Autos, Spielzeug, einfach alles!“

Prinz William: Sohn muss sich Pflicht bewusst werden

Georges Faszination für die Polizei zeigte sich bereits 2017, als William bei einem Finnland-Besuch einen besonderen Brief von George an den Weihnachtsmann überreichte. Darin stand nur ein einziger Wunsch: ein Polizeiauto! „Er hat nicht viele Wünsche, also denke ich, dass einer in Ordnung ist“, scherzte William damals.

Mittlerweile wird sich George wohl immer bewusster, dass auch ihm eines Tages das Schicksal seines Vaters bevorsteht.

In dem Buch „Battle of Brothers“ schreibt Autor Robert Lacey, dass William und Kate um Georges siebten Geburtstag herum begannen, ihm die Bedeutung seiner zukünftigen königlichen Pflichten näherzubringen. Vielleicht wird George uns eines Tages selbst verraten, wie er die Nachricht aufgenommen hat – doch eines ist sicher: Der Mini-Royal hat nicht nur den Thron im Kopf!