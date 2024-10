Kate Middleton zeigt sich öffentlich: Ergreifend, was sie abseits der Kameras macht

Es war ein trauriger Anlass, der Kate Middleton am Donnerstag (10. Oktober) dazu veranlasste, sich zum ersten Mal nach dem Abschluss ihrer Chemotherapie bei einem öffentlichen Termin zu zeigen. Sie und ihr Mann Prinz William sprachen im „Southport Community Centre“ mit den Familien der Opfer des Messerangriffs in Southport vor etwa zweieinhalb Monaten.

Für Kate Middleton war es sicher doppelt gesehen kein einfacher Schritt, sich nach so langer Pause und Krebserkrankung wieder der öffentlichen Arbeit anzunehmen und dann auch noch bei so einem emotionalen Termin.

Jetzt kommt zudem heraus, was die Princess of Wales hinter den Kameras getan hat. Es rührt zutiefst.

Kate Middleton zeigt sich öffentlich – und macht heimlich DAS

Der Schock sitzt bei vielen immer noch tief. Am 29. Juli 2024 starben drei Mädchen, nachdem ein Mann in ein Tanzstudio eingedrungen war und mit einem Messer auf sie eingestochen hatte. An dem Tag hatten sich die Kinder getroffen, um zu Songs von Popstar Taylor Swift zu tanzen.

Eine schreckliche Tat, bei der Kate Middleton und Prinz William den Angehörigen der Opfer am Donnerstag Beistand leisten wollten. Zudem sprachen sie laut der Nachrichtenagentur „PA“ mit den Ersthelfern, die am Tattag vor Ort waren.

Nun taucht ein Video einer Reporterin von „Sky News“ auf, das „Gala“ vorliegt. Darin verrät sie vor Ort, was Kate nach dem öffentlichen Treffen heimlich gemacht hat:

„Uns wurde berichtet, dass die Princess of Wales, nachdem die Kameras weg waren, beschlossen hat, hineinzugehen und alle Einsatzkräfte zu umarmen.“ Vor allem lobt die Reporterin Kate dafür, dass sie sich demnach in den Hintergrund gestellt hat.

„Es hätte sich heute leicht um sie drehen können, aber für sie war es das nicht. Ihr ging es ausschließlich darum, sicherzustellen, dass diese Familien und die Einsatzkräfte wissen, dass sie auch in den kommenden Monaten nicht vergessen werden.“