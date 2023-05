„Kampf der Realitystars“ (RTL2): DAS sahen die Zuschauer nicht im TV – „Kameras haben nicht mehr aufgezeichnet“

Für Antonia Hemmer wurde „Kampf der Realitystars“ bei RTL2 zu einer echten Tortur. Der „Bauer sucht Frau“-Star musste das Set für eine Nacht verlassen. Ein heftiger Sonnenstich machte der Blondine mächtig zu schaffen.

An den Fernsehgeräten sind die dramatischen Szenen um Antonia Hemmer nicht zu sehen. Das liegt nach Angaben der „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin daran, dass die Kameras zu dieser Zeit nicht mehr aufgezeichnet haben.

„Kampf der Realitystars“ (RTL2): DESHALB sah man nicht die dramatischen Szenen

„Es wurde in der Show eigentlich überhaupt nicht thematisiert, aber ich habe mir bei dem Bestrafungsspiel mit dem Huhn einen Sonnenstich zu gezogen“, berichtet Antonia Hemmer in ihrer Instagram-Story. Der „Bauer sucht Frau“-Star erzählt weiter: „Abends hatten wir dann noch die Wand der Wahrheit. Es hat angefangen mit Bauchkrämpfen, die ich dann echt über den ganzen Körper gespürt habe. Ich sag auf einmal zu Manni: ‚Mir geht’s gar nicht gut‘. In dem Moment kommt Giulia. Irgendwann kann ich mich schon gar nicht dran erinnern. Dann haben sie mich nur noch auf die Matratze gepackt.“

So richtig zu sehen ist die Szene von Antonias Zusammenbruch in der TV-Show bei RTL2 nicht. Das hat allerdings einen Grund, wie die 23-Jährige dann erklärt: „Genau in diesem Moment, wo das passiert ist, gab es in der Sala einen Stromausfall und die Kameras haben nicht mehr aufgezeichnet.“

„Ich war nicht wirklich bei Bewusstsein“

Es seien gleich Sanitäter und ein Krankenwagen gekommen. Dieser habe sie dann mit Verdacht auf einen epileptischen Anfall ins Krankenhaus gebracht. „Mir ging’s wirklich echt schlecht. Ich war nicht wirklich bei Bewusstsein“, so Hemmer bei Instagram.

Im Krankenhaus habe sie dann Infusionen bekommen und sei erst nach ein paar Stunden ins Hotel. Am nächsten Tag ging es für sie dann aber schon wieder zurück in die Sala. Matthias Mangiapane bemerkte: „Dafür, dass du im Hotelbett geschlafen hast, siehst du geräderter aus als wir.“

Lange hielt es Antonia Hemmer danach aber nicht mehr in der Show. Kurz darauf wurde sie von der Truppe rausgewählt und musste die Sala verlassen.