„Kampf der Realitystars“: Antonia Hemmer zeigt nackten Po – ausgerechnet IHM gefällt das

Antonia Hemmer weiß einfach mit ihren Reizen nicht zu geizen. Schon während ihrer Zeit bei „Bauer sucht Frau“ zeigte sich die junge Frau, die sich einst für einen Brauerei-Kalender nackig gemacht hatte, gerne von ihrer freizügigen Seite. Und auch bei „Kampf der Realitystars“ läuft Antonia Hemmer nicht in Sack und Asche umher.

Eine stolze, selbstbewusste Frau eben, die sich von ihrem Ex-Partner Patrick Romer endlich emanzipiert zu haben scheint. „Ich kann mir natürlich nichts Schöneres vorstellen, als jetzt hier Single zu sein. Und was mich jetzt natürlich auch freuen würde, wenn ich vielen da draußen nach der Ausstrahlung auch die Augen geöffnet habe, die gesagt haben: ‚Ey fuck, mein Partner geht ja genauso mit mir um“, resümierte die 22-Jährige in der ersten Folge der neuen „Kampf der Realitystars“-Staffel.

„Kampf der Realitystars“-Star Antonia Hemmer halbnackt

Dazu gehört auch, dass Antonia wieder Spaß hat, und vielleicht auch ein wenig flirtet. So brodelte rasch die Gerüchteküche, als sie und Ur-„Bachelor“ Paul Janke im TV und bei Instagram zusammen gesehen wurden. Da sei nichts dran, dementierte Antonia rasch, erklärte auch bei „Kampf der Realitystars“, dass Janke doch zu alt für sie sei.

Ihre Videos scheinen dem guten Paul aber zu gefallen. So teilte Antonia Hemmer zuletzt eines bei Instagram, das sie nur in knappem String-Badeanzug unter der Dusche zeigt. Lasziv streicht sich Antonia dabei die Haare nach hinten, während die Wassertropfen an ihrem Körper entlanglaufen. Das gab natürlich direkt ein dickes Like von Paul Janke. Und ne Menge positives Feedback von ihren Followern.

Fans feiern Antonia Hemmer

„Es ist richtig schön anzusehen, wie selbstbewusst du dich entwickelt hast! Solltest ein Vorbild für viele Frauen werden“, heißt es beispielsweise in den Instagramkommentaren. Oder: „Seit du vom Bauern weg bist, bist du soooooooo schön.“ Was natürlich auch nicht fehlen darf: Ein wenig Häme für Ex-Freund Patrick Romer.

„Der Bauer sabbert gerade bestimmt“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Eine andere ergänzt: „Der Bauer wird es bereuen.“ Während ein Dritter resümiert: „Er hat die beste Partie seines Lebens verjagt.“