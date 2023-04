„Kampf der Realitystars“ (RTL2): Peggy Jerofke mit deutlichem Vorteil? „Hat mir Tipps gegeben“

Die neue Staffel der Unterhaltungs-Show „Kampf der Realitystars“ steht in den Startlöchern. Am Mittwoch dem 12. April 2023 geht es in Thailand wieder um die Wurst. Mit dabei sind TV-Bekanntheiten wie Paul Janke, Antonia Hemmer, Serkan Yavuz oder Emmy Russ.

Und auch „Goodbye Deutschland“-Star Peggy Jerofke kämpft in der Sendung um die Gewinnsumme von 50.000 Euro. In einem exklusiven Interview mit der Redaktion erzählt die Auswanderin, wie sie bei „Kampf der Realitystars“ siegen möchte und verrät, was sie mit dem Preisgeld machen würde.

„Kampf der Realitystars“: Peggy Jerofke holt sich wertvolle Tipps von IHM

Wer denkt, dass Peggy Jerofke blauäugig in das Format reinstolpert, der irrt sich gewaltig. Denn die Wahl-Mallorquinerin hat sich bestens auf die Teilnahme vorbereitet und sich sogar wertvolle Tipps von ihrem Ex Steff Jerkel geholt. Dieser war schließlich schonmal bei „Kampf der Realitystars“ dabei und sollte wissen, worauf es ankommt.

Welche Seite Peggy Jerofke von sich zeigen will, was für sie ein absolutes No-Go in der WG ist und welche Ziele sie sich gesetzt hat, liest du im exklusiven Interview:

Was reizt dich an dem Format „Kampf der Realitystars“?

An dem Format „Kampf der Realitystars “ reizt mich die Herausforderung mit so vielen verschiedenen Charakteren unter einem Dach zu leben, wo man nicht wirklich ausweichen kann, wenn einem jemand nicht passt. Das Steff an dem Format schon teilgenommen hat, reizt mich auch. Natürlich auch mich einfach mal nur als Peggy zu zeigen, ohne Steff an meiner Seite. Ich finde dieses Format schön und unterhaltsam auf einem guten Niveau!

Welche Ziele verfolgst du in dem Format?

Ich möchte mir ein wenig beweisen, dass ich auch ohne Steff an meiner Seite stark sein kann, Menschen für mich gewinnen kann und es mit meinem Ehrgeiz auch alleine weit bringen kann.

Nun lebt ihr Kandidaten auf engem Raum zusammen. Was ist für dich ein absolutes No-Go in einer Wohngemeinschaft?

Ein No-Go für mich ist Rücksichtslosigkeit, wie zum Beispiel acht wollen schlafen und zwei sind der Meinung sie müssen noch Party machen und sind so laut, dass alle anderen dadurch gestört werden.

Hast du eine Taktik?

Meine Taktik ist bei den Spielen so gut es geht Gas zu geben und mich vor den Nominierungen zu schützen. Menschlich habe ich keine Angst, denn ich komme eigentlich mit jedem klar. Also einfach nur ich sein.

Was war deine größte Herausforderung während deiner Teilnahme?

Ich stand mit meinen 46 Jahren vor Herausforderungen, die ich nie gedacht hätte. Reality ist einzigartig. Viele stellen sich das immer so einfach vor, aber nein. Wenn du da nicht lieferst bist du schnell weg vom Fenster und alle anderen Kandidaten haben dich überholt, bevor du es bemerkt hast.

Hast du dir Tipps von Ex-Teilnehmer*innen geholt oder dir die Staffeln der letzten Jahre angeschaut?

Da ich Zuschauer der ersten Stunde bin, habe ich natürlich alle Staffeln gesehen und Steff hat mir auch ein paar Tipps gegeben.

Was würdest du mit dem Preisgeld machen, wenn du das Format gewinnst?

Ich würde Josephine einen großen Herzenswunsch erfüllen: Ein eigenes Pony. Ich würde was an die Mallorca Tierrettung spenden, wo wir auch unsere Elser her haben und sonst es uns einfach gutgehen lassen.

Los geht es am 12. April 2023 ab 20.15 Uhr bei RTL2. Ab dann wird sich zeigen, ob die Tipps von Steff Jerkel ihr letztendlich einen Vorteil bringen können oder nicht.