Kai Pflaume: Dicke Luft mit TV-Kollegen – „Problem damit“

Kai Pflaume ist heute ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen – als Moderator von „Wer weiß denn sowas?“ kennt ihn fast jeder. Doch der Weg dorthin war nicht immer einfach und seine ersten Schritte vor der Kamera stießen bei einem prominenten Kollegen auf wenig Begeisterung.

Kai Pflaume: Aller Anfang ist schwer

1991 trat Kai Pflaume als frisch gebackener TV-Kandidat in der beliebten Flirtshow „Herzblatt“ von Rudi Carrell auf – ein Moment, der später zu seiner Karriere als Moderator führen sollte. Doch kurz darauf stand der junge Pflaume plötzlich als Kollege neben dem TV-Urgestein. Das war für Carrell allerdings alles andere als ein Grund zur Freude.

In einem Interview bei der ARD-Programmpräsentation für 2025 erinnert sich Pflaume an die schwierige Anfangszeit mit Carrell: „Er hatte eine ganze Zeit lang ein Problem damit, dass jemand, der einmal in seiner Show gewesen war, nun plötzlich einer seiner Kollegen war.“ Die anfängliche Distanz des Kult-Moderators war deutlich spürbar. Doch Kai Pflaume gab nicht auf.

Kai Pflaume griff tief in die Trickkiste

Schließlich fand der ARD-Star einen Weg, das Eis zu brechen – und das auf eine ganz persönliche Art. „Ich habe ihm erzählt, dass ich eine holländische Großmutter habe“, verrät Pflaume. „Ich verstehe Niederländisch, kann es aber nicht sprechen.“ Damit war das Verhältnis geklärt, und die angespannte Stimmung löste sich. Schließlich ist Carrell gebürtiger Niederländer.

+++Kai Pflaume: Patzer bei „Wer weiß denn sowas?“ – „Korrektur“+++

Letztlich war es also eine Mischung aus Humor, Geduld und einer guten Portion Charme, die Kai Pflaume dazu verhalf, sich mit dem berühmten TV-Altmeister zu versöhnen – und so wurde aus dem anfänglichen Missverständnis eine Zusammenarbeit, die beide letztlich zu Stars in der deutschen Fernsehlandschaft machte.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Am 5. April dieses Jahres wird Kai Pflaume übrigens eine ganz besondere Ehre zuteil. Zum 75. Jubiläum der ARD moderiert er die größten TV-Momente der vergangenen Jahrzehnte. Dabei können die Zuschauer mitbestimmen: In einem aktuellen Voting dürfen sie ihre Favoriten in verschiedenen Kategorien wie Sport, Show und den beliebtesten „Tatort“-Ermittlerteams küren.