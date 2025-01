Kai Pflaume: Patzer bei „Wer weiß denn sowas?“ – „Korrektur“

Von Montag bis Freitag sorgt die ARD für die geballte Quiz-Unterhaltung. Ab 18 Uhr gibt es bei „Wer weiß denn sowas?“ knifflige Fragen, zwei prominente Gäste und jede Menge Spaß. Mit dabei sind natürlich die Teamkapitäne Elton und Bernhard Hoëcker sowie Moderator Kai Pflaume, der die Show mit seiner witzigen Art seit Jahren zu einem Publikumsliebling macht.

Doch auch Profis wie Pflaume sind nicht vor kleinen Ausrutschern gefeit – wie er nun selbst beweist.

Kai Pflaume: Es passierte nach Aufzeichnung

Seit Jahren sorgt „Wer weiß denn sowas?“ für beste Quiz-Unterhaltung in der ARD. Doch nicht nur das Format selbst lockt die Zuschauer vor die Bildschirme. Mitunter auch dafür verantwortlich sind die Rateteamkapitäne Elton und Bernhard Hoëcker, die wechselnden Promis und nicht zuletzt Showmaster Kai Pflaume. Aber nicht alleine die Bühne ist sein Zuhause. Auf Social Media gibt er regelmäßig Einblicke in sein Privatleben – und auch hinter die Kulissen der ARD-Show.

In seiner Instagram-Story verriet er jüngst, dass neue Folgen der beliebten Show aufgezeichnet werden. „Gleich geht es mit der dritten und letzten Aufzeichnung los“, kommentiert Pflaume einen kurzen Clip aus dem Studio. Doch dabei passierte ihm prompt ein Missgeschick!

Kai Pflaume gesteht Fehler ein

Bei der Ankündigung künftiger Gäste geriet der Moderator nämlich ein wenig durcheinander: Die Tänzerinnen Isabel Edvardsson und Kathrin Menzinger sollen demnächst in der Show auftreten. Doch Pflaume kündigte die Folge versehentlich für den 30. Januar an. Der Fehler fiel schnell auf und der TV-Star korrigierte sich umgehend in einer weiteren Story: „Kleine Korrektur: Ausstrahlung am 24.01.“

Ein Fauxpas, der ihn sympathischer kaum machen könnte. Schließlich zeigt sich auch hier: Selbst ein erfahrener Moderator kann mal durcheinanderkommen – besonders bei so vielen Terminen.

Übrigens: Am 14. Januar stellen die Schweizer Fernsehköchin Meta Hiltebrand und der Sternekoch Ali Güngörmüş bei „Wer weiß denn sowas?“ ihr Können unter Beweis.