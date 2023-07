Es war das Hip-Hop-Festival der Superlative: Travis Scott, Wizkid, Kendrick Lamar oder Bonez MC & Raf Camora … sie alle waren am Wochenende zum „Rolling Loud“-Festival in München gekommen. Und auch die Prominenz fernab der Hip-Hop-Szene hatte sich auf den Weg in die bayrische Metropole gemacht – ob BVB-Star Mats Hummels oder ARD-Moderator Kai Pflaume. Ein solches Ereignis wollte sich niemand entgehen lassen, der ein wenig Sympathie für Sprechgesang in sich trug.

Wobei besonders Kai Pflaume nicht nur durch seine Anwesenheit, sondern auch durch sein Outfit auffiel. Dass der „Wer weiß denn sowas?“-Moderator außerhalb des ARD-Studios gerne mal ein wenig legerer auftritt, ist ja durchaus bekannt. Doch beim „Rolling Loud“-Festival ließ es der 56-Jährige so richtig krachen.

Kai Pflaume lässt es beim Hip-Hop-Festival in München krachen

Sein Outfit war so stylish, da wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen. Versuchen wir es mal. Ein schwarzer Hut, dazu eine dunkle Sonnenbrille, weißes Shirt, wiederum schwarze Basketballshorts, gepaart mit weißen Adidas-Sneakern, aus denen die weißen Tennis-Socken blitzen. Nicht zu vergessen die Umhängetasche und die sorgsam angeordneten Festivalarmbändchen.

Ja, der Ehrenpflaume hat den Style gepachtet. Das fanden auch die Fans. „11/10 geisteskrankes Outfit“, jubelt beispielsweise ein Instagram-Follower. Ein anderer ergänzt: „Outfit definitiv altersgerecht… äußerst stabil.“ Und ein Dritter schreibt: „1. Alter, was für Unterarm-Muskeln. 2. Komm Kai, bügeln wenigstens. 3. Nice Outfit. Hat dich bestimmt keiner erkannt.“

Darauf musste dann sogar der Mann antworten, der bald auch auf dem „Traumschiff“ zu sehen sein wird. „Unterarmmuskeln waren vom Klettern richtig auf Pump“, scherzte der Moderator. Äh, ja … das wird schon stimmen, wenn er das so sagt. Ein wenig anders tritt Kai Pflaume dagegen in der ARD auf. Warum er zuletzt in einer seiner Shows musste er jedoch dringend einschreiten. Was war geschehen?