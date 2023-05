„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume schreitet ein – Frank Rosin irritiert: „Was ist hier heute los?“

In der ARD-Quizsendung hieß es am Montagabend (8. Mai): Koch gegen Koch. Frank Rosin saß an der Seite von Bernhard Hoëcker und Alexander Kumptner war an der Seite von Elton zu finden. Zwei spannende Kombinationen, die vor allem eins bedeuteten: eine Menge Unterhaltung!

Dabei unternahmen die beiden Parteien wieder einmal eine Reise durch die verschiedensten Quizkategorien. Egal, ob Essen, Freizeit – oder Berge. Bei „Wer weiß denn sowas?“ wird das breite Allgemeinwissen abgefragt. Und bei der Frage zu der Kategorie „Berge“ ging es auf einmal hoch her.

„Wer weiß denn sowas?“: Knifflige Berg-Frage

Einfach sind die Fragen bei „Wer weiß denn sowas?“ wahrlich nicht. Wer in den verschiedensten Kategorien abräumen will, braucht einiges an Fachwissen. Was für ein Glück für Frank Rosin, dass er Bernhard Hoëcker an seiner Seite hatte. Denn der hat so manch ein ungeahntes Talent, von dem wohl die Wenigsten wussten. Das wurde ziemlich deutlich, als es plötzlich um den Mount Everest ging.

Moderator Kai Pflaume stellte Hoëcker und Rosin folgende Frage: „Die Höhe des Mount Everest wurde vor der Veröffentlichung der ersten offiziellen Messung 1852 um zwei Fuß ergänzt, weil…?“

A: die für gewöhnlich dickere Schneedecke berücksichtigt wurde

B: die echte Zahl von 29.000 Fuß nicht wie eine Schätzung wirken sollte

C: die Zahl so das Geburtsdatum Si George Everests darstellte

Rateteam-Kapitän Bernhard Hoëcker gemeinsam mit Frank Rosin. Foto: ARD/Morris Mac Matzen

Eine knifflige Fachfrage. Doch dann kam plötzlich Bernhard Hoëcker ins Spiel. „Also ich bin ja Träger des Goldenen Lotes“, setzte er an und kassierte schon eine Menge Applaus aus dem Publikum, als Kai Pflaume einschritt und die Begeisterung ausbremste. „Moment, Moment, Moment“, sagte der Moderator. „Nicht einfach so auf Verdacht, nur, weil das Wort golden darin vorkommt.“

„Wer weiß denn sowas?“-Moderator schreitet ein

Kai Pflaume wollte erst einmal wissen, was dahinter steckt. Und die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Das „Goldene Lot“ ist der Preis des Verbandes der Deutschen Vermessungsingenieure. Wieder Applaus. „Moment, Moment, Moment“, meldete sich daraufhin wieder Kai Pflaume zu Wort. Er und auch Frank Rosin wollten wissen, wofür genau Hoëcker diesen Preis bekommen hatte. „Jetzt lass die sich doch mal zwischendurch freuen“, konterte dieser noch, ehe er zu einer Erklärung ansetzte.

Der Preis werde für besondere Verdienste verliehen, erklärte Bernhard Hoëcker. Dann setzte wieder Applaus ein. „Was ist hier heute los?“, wunderte sich Frank Rosin. Doch dann wurde plötzlich alles klarer. Den Preis kassierte der Komiker für sein Buch über Geocaching. Doch was genau hatte das jetzt mit der Frage zu tun?

Mehr News:

Bei der Preisverleihung, erklärt Bernhard Hoëcker, habe er tatsächlich jemanden getroffen, der den Mount Everest vermessen hatte. Und der erzählte ihm von der Schneedecken-Thematik. Doch des Rätsels Lösung sollte das nicht sein, da war sich auch der Komiker sicher. Schließlich war in der Frage die Rede von 1852. Die Lösung hatte der 53-Jährige trotzdem parat: Antwort B.

Die ganze Folge kannst du dir übrigens in der ARD-Mediathek anschauen.