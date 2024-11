Julia Leischik: Kurz nach „Bitte melde dich“ erreicht sie die Nachricht

Seit Jahren hilft Julia Leischik denjenigen, die einen geliebten Menschen vermissen. In ihrer eigenen Sat.1-Sendung „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“ bringen sie und ihr Team Familien wieder zusammen oder übermitteln auch traurige Nachrichten. Dabei kann es auch mal ganz schön emotional werden. Doch wie kommt das bei den Zuschauern an?

Julia Leischik hat Grund zur Freude

Hunderte Menschen haben durch die Hilfe von Julia Leischik einen vermissten Menschen wiedergefunden. Die Moderatorin und ihr Team sind dabei mit Herzblut dabei und gehen der kleinsten Spur nach. Dafür reisen sie auch gerne mal bis ans andere Ende der Welt, wenn es sein muss.

Am Sonntagabend (24. November) lief bei Sat.1 eine neue Folge von „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“. Und das schien außerordentlich gut beim TV-Publikum anzukommen, wie das Branchenmagazin DWDL ein Tag nach der Ausstrahlung berichtet. Rund 2,31 Millionen Menschen verfolgten die Moderatorin und ihr Team.

Julia Leischik erreicht Meilenstein

Diese starke Quote ist allerdings noch nicht alles. Das Format schaffte es doch tatsächlich, das reichweitenstärkstes Sat.1-Programm am Sonntag zu werden! Damit setzten sich die Sendung locker gegen den Spielfilm „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ durch, den 1,57 Millionen Zuschauer zur besten Sendezeit eingeschalten haben. Und auch der nachfolgende Streifen, namens „Warcraft: The Beginning“, konnte der Sendung von Julia Leischik keine Konkurrenz machen.

Sat.1 zeigt „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“ aktuell immer sonntags ab 18.55 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es anschließend auch in der Mediathek bei Joyn.