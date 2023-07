Sat.1-Star Julia Leischik: Todesmeldung im Netz – „Ganz schön widerlich“

Mit ihren Sendungen hat sie nicht nur Menschen wieder zusammengebracht, sondern auch Tausende Zuschauer zu Tränen gerührt: Sat.1-Moderatorin Julia Leischik ist die Frau für die ganz großen Gefühle. Mit Formaten wie „Bitte melde dich“ oder „Das Haus am Meer“ wurde die Kölnerin hierzulande bekannt.

Aktuell startet der Sat.1-Star mit ihrem eigenen Podcast namens „Spurlos“ durch. Und auch ein neues TV-Format sei geplant (wir berichteten). Auf Instagram teilt Julia Leischik regelmäßig solche Updates mit ihren Fans. Doch neulich folgt eine Nachricht, die nicht nur die Moderatorin in ihren Grundfesten erschüttert.

Sat.1-Star Julia Leischik entdeckt eigene Todesmeldung

Was muss es für ein Gefühl sein, wenn man im Internet seine eigene Todesanzeige liest? Immer wieder passiert es, dass Stars so etwas im Netz entdecken. Nun trifft es auch Sat.1-Moderatorin Julia Leischik. Die 52-Jährige spricht auf Instagram Klartext und beteuert dabei, dass sie wohlauf ist.

Sie schreibt: „Jetzt muss ich doch mal was zu dem Thema schreiben: leider gibt es auf YouTube mehrere Videos, in denen behauptet wird, dass ich gestorben sei. Ich bekomme unzählige Nachrichten dazu. Es geht mir bestens! Das sind einfach Betreiber, die so einen Mist hochladen, damit sie Klicks kriegen. Klickt sowas einfach nicht an oder meldet diese Videos bitte, damit tut mir einen großen Gefallen! Was manche Menschen für Geld tun, ist ganz schön widerlich.“

Fans sind schockiert und erleichtert zugleich

Einerseits sind die Follower der Kölnerin schockiert darüber, wie so etwas im Netz verbreitet werden kann. Auf der anderen Seite sind sie natürlich froh darüber, dass die Meldung nicht der Wahrheit entspricht:

„Danke liebe Julia für diese Info. Wir haben uns große Sorgen gemacht!“

„Was für eine Frechheit ist das denn?“

„Boah, da fehlen mir die Worte. Solche Menschen, die sowas schreiben, haben kein Plan, was sie damit anrichten!“

„Liebe Julia, ich bin froh, dass das Fake News sind und du bei bester Gesundheit bist.“

