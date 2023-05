Joko und Klaas kommentieren Charles‘ Krönung: Eklat bei Sat.1

Schick haben sie sich gemacht. Am Samstag war es also endlich so weit: Joko und Klaas durften ihren Wetteinsatz einlösen. Und die beiden hatten sich dem Anlass entsprechend passend gekleidet. In Uniform saßen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in ihrem Studio, wirkten fast wie Prinz Harry und Prinz William in alten – friedlicheren – Zeiten.

„Wie sie sich herausgeputzt haben“, lobt schon beim ersten Blick auf die beiden ein Zuschauer bei Twitter. Und auch Joko und Klaas waren offenbar gut drauf. Man habe zwar noch einen Termin bei der Thai-Massage, aber sei es drum. Und so gab es das erste technische Problem schon zum Start, als die beiden Moderatoren sprachen, während eigentlich noch die Einlaufmelodie lief.

Joko und Klaas kommentieren für Sat.1 die Krönung von König Charles

„Wir wollen heute mal die ganzen Kritikpunkte zur Seite schieben, denn heute wird gefeiert, meine Damen und Herren. Aus Prinz Charles wird König Prinz Charles heute“, kündigte Klaas daraufhin groß an. Und Joko?

+++ Alle Infos zur Krönung im Live-Blog +++

„Selten habe ich mich mehr fehl am Platz gefühlt als hier“, witzelte der Komiker. Doch was hatten sich die beiden denn ausgedacht? Nichts Herausragendes. So bestand die Idee von Joko und Klaas darin, sich die Livebilder aus London anzuschauen, und so zu tun, als wüssten sie kein bisschen, was dort eigentlich passiert.

Joko und Klaas als ahnungslose Royals-Experten

Da wurde gerätselt, warum David Beckham eingeladen sei, und nicht beispielsweise Michael Ballack, der ja für den Londoner Fußballklub Chelsea London auch einiges getan habe. Da wurde die königliche Kutsche mit den Bierwagen vom Oktoberfest verglichen und die britischen Traditionen mit der TV-Sendung „Lost“. „Dass man da gar nicht auf die Idee kommt, dass das gar keinen Sinn ergibt“, rätselte Klaas. Und die Fans?

Mehr Nachrichten:

Die schwanken zwischen positiver Fassungslosigkeit und Jubel. „Joko und Klaas als ahnungslose Kommentatoren der Krönung sind einfach unbezahlbar“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin bei Twitter. Eine andere ergänzt: „Erfrischend anders und doch Joko-und-Klaas-Style bei der Krönung. Ich habe vor Lachen Tränen im Gesicht.“

Nach 20 Minuten kam es dann aber fast zum Eklat. So sprachen die Gäste im Sat.1-Studio gerade über das Thema Kolonialisierung, als Joko und Klaas sich klammheimlich aus dem Bild schlichen. „Ich stelle gerade fest, in Berlin hat man sich aus dem Staub gemacht“, merkte Marlene Lufen direkt an. „Wir wollen damit nichts zu tun haben“, kommentierte das Komiker-Duo. Ganz raus kamen sie aus der Sache aber nicht. Als es jedoch wirklich spannend wurde und Charles und Camilla in Richtung Kirche fuhren, schnitt ihnen Marlene Lufen das Wort ab. Das sei nun spannend für die Royals-Fans. Sehr zur Unfreude von Joko und Klaas, die wohl auch den wichtigen Teil gerne kommentiert hätten. Oder wie Marlene es so schön sagte: „Kann mal einer das Mikro abschalten?“ Was Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen vom Auftritt der beiden hält, verriet sie uns im Interview.