Irre Szenen bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ – Helfer müssen sofort eingreifen

Dass Joko und Klaas gerne mal an die eigenen Grenzen gehen, haben sie in den letzten Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. Doch die Aufgaben, die sie am Dienstagabend (3. Dezember) in ihrer Sendung „Joko und Klaas gegen ProSieben“ lösen müssen, hat es besonders in sich.

Auf Instagram gibt es für alle Fans eine kleine Vorschau auf die anstehende Sendung und einer der Aufgaben. Für Joko und Klaas geht es nämlich auf eine Rafting-Strecke, wo sie in einem Schlauchboot ans Ziel kommen müssen, um sich somit den Vorteil gegenüber ProSieben zu sichern. Klingt erstmal einfach, ist es aber nicht. Das merken auch die beiden früh genug…

Heftige Aufgabe bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“

In einem Duo-Raft müssen Joko und Klaas die Wildwasserstrecke runterdüsen. Am Ende der Bahn gibt es dann den begehrten Vorteil, den sie aus der Luft schnappen müssen. Dafür haben sie insgesamt zwei Stunden Zeit und dürfen so viele Versuche in Anspruch nehmen, wie sie möchten.

+++ „Joko und Klaas gegen ProSieben“: Kurz nach TV-Auftritt gibt es keinen Zweifel mehr +++

Klingt erstmal einfach. Doch schon nach wenigen Sekunden auf dem Wasser geht den beiden die Pumpe. „Scheiße. Wollen wir andersrum wieder raus?“, scherzt Joko noch, bevor sie sich ins wilde Gewässer stürzen. Nach wenigen Metern haut es die Moderatoren auch schon komplett um. Dann geht alles ganz schnell.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Rettungsaktion bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“

Ehe sie sich versehen, werden sie von den starken Wellen förmlich verschluckt. Direkt springen Helfer zu Joko und Klaas ins Wasser und fischen sie gekonnt wieder heraus. Lange Zeit zum Durchatmen gibt es nicht – schließlich läuft die Zeit gegen die beiden. Also direkt wieder ins Boot und nochmal von vorn.

+++ „Joko & Klaas gegen ProSieben“: Strafe bringt Fans auf die Palme +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt „Joko und Klaas gegen ProSieben“ aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei Joyn. Tickets gibt es im Online-Vorverkauf.