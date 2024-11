„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Strafe bringt Fans auf die Palme

Am Dienstagabend (12. November) heißt es wieder: „Joko und Klaas gegen ProSieben!“ Das Kult-Duo tritt erneut gegen den eigenen Arbeitgeber an, um das zu gewinnen, worum es ihnen wirklich geht – 15 Minuten freie Sendezeit! Keine Ehrenpunkte oder schnödes Preisgeld, sondern das Recht, zu tun und lassen, was sie wollen. Doch bevor es dazu kommt, müssen die beiden natürlich erst einmal eine ganze Reihe an anspruchsvollen Spielen überstehen.

Das eigentlich Aufregende an diesem Abend ist jedoch nicht die aktuelle Show, sondern ein kontroverses Detail aus der letzten Folge – und das sorgt bei vielen Zuschauern für ordentlich Zündstoff.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Es fällt sofort auf

Das Konzept von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ ist einfach: Gewinnen sie, haben sie 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung. Verlieren sie allerdings, müssen sie sich peinlichen Strafen stellen. Doch anstelle von kreativen Sanktionen, bei denen sie ihre Eigenheiten voll ausleben können, hat man Joko und Klaas diesmal schlicht Gesichtsfilter aufgesetzt.

Für viele Fans absolut langweilig!

„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Fans äußern Unmut

Auf X hagelt es deswegen Beschwerden: „Diese Strafe ist in der Liste der langweiligsten und schwachsinnigsten relativ weit oben“, schreibt ein enttäuschter Fan. Andere stimmen zu: „Am Anfang ganz lustig, aber dann nur noch langweilig.“ Ein Fan fasst zusammen: „Letzte Woche fand ich die Strafe einfach nur richtig doof, heute finde ich sie immer noch nicht Premium, aber ich muss zugeben, dass ich mich dann doch ein bisschen amüsiere.“

Da waren die früheren Strafen definitiv origineller! Wer erinnert sich nicht an den Moment, als Joko und Klaas eine eigene Doku für Joyn drehen mussten? Oder an die speziellen Clips, die sie für die Werbeblöcke auf ProSieben produziert haben?

Das Publikum scheint also eindeutig kreativer als die Verantwortlichen bei ProSieben. Jetzt bleibt nur die Hoffnung, dass Joko und Klaas dieses Mal den Sieg erringen und in ihren heißbegehrten 15 Minuten Sendezeit wieder mal zeigen, wie es richtig geht.

Ganze Folgen von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ können sich Zuschauer in der Joyn-Mediathek anschauen.