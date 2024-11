Joko & Klaas gegen ProSieben: Zuschauern platzt der Kragen – „Frech“

Das Warten hat ein Ende und das Chaos ist zurück! Die Kult-Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ startet am Dienstagabend (05. November) in die 7. Staffel. Das Ziel bleibt das Gleiche: Das Moderatoren-Duo will seinem Arbeitgeber 15 Minuten Live-Sendezeit abluchsen. Doch der Weg dahin ist alles andere als einfach.

Gleich das erste Spiel des Abends stellt die Geduld der Fans auf eine harte Probe.

ProSieben macht kurzen Prozess

Bereits beim Einstieg sorgt das erste Spiel für viele verwirrte Gesichter – und laute Lacher. Das Konzept: Joko und Klaas sollen wortwörtlich von Werbung zerquetscht werden. Dazu steht in der Studiokulisse ein überdimensionaler Nachbau eines Werbeblocks bereit, der immer näher rückt. Währenddessen muss das Entertainer-Duo Figuren richtig anordnen. Verlieren sie, wird direkt Werbung geschaltet.

Da kann sich Joko eine Spitze nicht verkneifen: „Und das Spiel dauert so lange wie die Werbung auf ProSieben selbst, 90 Minuten?“ Der Witz sitzt! Schließlich wissen die treuen Zuschauer nur zu gut, wie endlos sich die Werbepausen beim Sender manchmal anfühlen.

Doch kaum gestartet, ist der Spaß auch schon wieder vorbei. Joko und Klaas verlieren das Spiel schneller, als man „15 Minuten Sendezeit“ sagen kann – und ProSieben macht kurzen Prozess. Wie versprochen schaltet der Sender gnadenlos zur nächsten Werbung. Die Fans sind empört!

ProSieben-Fans gehen auf die Barrikaden

Auf X lässt der Frust von Zuschauern nicht lange auf sich warten:

„DAS IST EINFACH FRECH, ProSieben. Joko und Klaas, warum macht ihr das mit uns.“

„Dümmstes erstes Spiel, was ich je gesehen habe…“

„Geil, Spiel 1, direkt privat und beruflich schlechte Laune im Haus.“

Natürlich gibt es auch Fans, die den sarkastischen Humor der Show zu schätzen wissen. „Irgendwie sehr witzig“ und „Okay, ich finde es auch ein bisschen witzig, dass jetzt ganz trocken nach 8 Minuten einfach ein Werbeblock kommt“, fallen andere Reaktionen aus. Na, wenn das mal kein nervenaufreibender Auftakt war!

Zuschauer aufgepasst: Solltet ihr die erste neue Folge von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ verpasst haben, kein Problem! Im Anschluss ist die jüngste Ausgabe in der Joyn-Mediathek abrufbar.