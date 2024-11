„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Kurz nach TV-Auftritt gibt es keinen Zweifel mehr

Am Dienstagabend (12. November) hatten die Zuschauer wieder einmal die Qual der Wahl. In der Primetime kämpften die Sender mit einer bunten Mischung an Formaten um die Gunst der Zuschauer.

ProSieben ging dabei mit einer frischen Folge von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ an den Start. Doch konnte man sich damit gegen die Konkurrenz durchsetzen? Ein Tag nach der Ausstrahlung herrscht Gewissheit …

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ kann punkten

Seit nun sieben Staffeln treten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen ihren eigenen Arbeitgeber an. In verschiedenen Minispielen geht es um nichts Geringeres als um 15 Minute Sendezeit, die beide so gestalten können, wie sie mögen. Am Dienstagabend lief bei ProSieben die achte Folge der neuen Staffel.

+++ ProSieben lässt die Bombe platzen – Joko und Klaas haben Grund zur Freude +++

Die Beliebtheit von Joko und Klaas ist unbestreitbar – das spiegelt sich auch in der Einschaltquote wider. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnten die beiden vor allem in der Zielgruppe der Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren punkten. Mit 550.000 erreichten Menschen und einem Marktanteil von 13,0 Prozent kann man beim Sender durchaus zufrieden sein.

„Joko und Klaas gegen ProSieben“ hinter ARD und ZDF

Bei den privaten Sendern konnte ProSieben dabei vorne mitspielen. Doch wie so oft kommt man an den öffentlich-rechtlichen Sendern nicht vorbei. Mit der Serie „Die Kanzlei“ konnte die ARD mit einem Gesamtpublikum von 4,87 Millionen Zuschauern locker den Tagessieg in der Primetime holen. Und auch das ZDF war in Sachen Einschaltquote gut dabei. „Der Besseresser“ erreichte 2,78 Zuschauer vor den Bildschirmen halten.

+++ „Joko & Klaas gegen ProSieben“: Zuschauer traut seinen Augen kaum – „Zwei völlig verschiedene Menschen“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

ProSieben zeigt „Joko und Klaas gegen ProSieben“ aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei Joyn.