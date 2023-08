„Jeopardy“ (Sat.1): Jahre später – diese Teilnahme ist kein Zufall! „Hühnchen zu rupfen“

Zurück zu den Anfängen ging’s in den letzten Wochen bei Sat.1. Der Sender gibt sich nostalgisch und holte einige eingestaubte Kultshows wieder aus der Mottenkiste. Am Mittwochabend (23. August) ist es die Rate-Show „Jeopardy“, die mit Ruth Moschner eine Neuauflage feiert.

Die Moderatorin ist sonst vor allem bei „The Masked Singer“ zu sehen. Während sie hier selbst grübelnd hinterm Jury-Pult sitzt, ist sie bei „Jeopardy“ in der angenehmen Lage, die Fragen stellen, sie aber nicht selbst beantworten zu müssen. Dafür hat sie ihre Kandidaten. Wobei einer eine ganz besondere Geschichte auf Lager hat.

„Jeopardy“-Kandidat ist kein Unbekannter

Seinen Ursprung hat die Quizshow, wie so oft, in den USA. Erfinder der Show war Merv Griffin, der auch beim „Glücksrad“ ein gutes Gespür bewies. Bevor das Format unter demselben Titel auch in Deutschland auf Sendung ging, zeigte damals noch RTL den Ableger „Riskant!“, der bis 1993 ausgestrahlt wurde. Moderiert wurde die Show von Hans-Jürgen Bäumler, der als Eiskunstläufer, Schauspieler und Schlagersänger seinerzeit ein echtes Allround-Talent war.

20 Jahre später hat Moschner das Zepter übernommen. Einer der Kandidaten hat es aber auch jetzt wieder in die Show geschafft. Horst kann gegenüber Ruth sagen: „Ich war schon mal Kandidat.“

(v.l.n.r.) Johannes; Carola; Horst treten bei „Jeopardy“ gegeneinander an. Foto: Willi Weber

Laut Moschner hat Horst mit der Show „noch ein Hühnchen zu rupfen.“ Kein Wunder, denn auch, wenn der neue alte Kandidat damals schon Spaß am Rätseln hatte, der große Sieg blieb bislang aus. „Ich wurde nur Zweiter und die gewinnen ja nichts“, sagt Horst jetzt kleinlaut.

Mehr News:

Dass er das Fragen beantworten aber nicht verlernt hat, zeigt Horst direkt ganz selbstbewusst, indem er sich mal eben ins Champion-Finale der Folge spielt. „Jetzt geht es nicht mehr um Punkte, sondern um Euros“, kündigt Ruth schon mal an. Horst zeigt sich gelassen und witzelt noch, dass seine Chancen eins zu drei stehen. Wenn das mal keine gute Grundlage für den Sieg ist.