„Kühlschrank öffne dich!“ (Sat.1): Frage von Ruth Moschner geht Koch zu weit – „Man kann's auch übertreiben“

In der neuen Sat.1-Kochshow „Kühlschrank öffne dich!“ müssen Profiköche mit dem Kühlschrankinhalt ihnen völlig fremder Menschen arbeiten. Was sie darin finden, entspricht nicht gerade den Zutaten einer Sterneküche.

Moderiert wird „Kühlschrank öffne dich!“ von Ruth Moschner, die sich nicht davor scheut, den TV-Köchen unangenehme Fragen zu stellen.

Hinweis von Ruth Moschner führt „Kühlschrank öffne dich!“-Köche in die Irre

Während „The Taste“-Star Alexander Kumptner gerade mit seiner Teamkollegin Hanna Reder ein Gericht für einen Drei-Generationen-Haushalt zubereitet, bekommen sie und das gegnerische Duo (dieses Mal bestehend aus Ali Güngörmüs und Richard Rauch) einen zusätzlichen Hinweis zu den Personen, die sie bekochen sollen.

„Eine Person namens Adam isst zu fast jedem Essen Ketchup“, verrät ihnen Sat.1-Moderatorin Ruth Moschner. Für die Köche steht sofort fest: Bei dieser Vorliebe muss es sich um ein Kind handeln – doch sie täuschen sich.

Als Ruth Moschner dem Fernsehkoch Alexander Kumptner eine Frage zum Thema Ketchup stellt, wird er deutlich. Foto: SAT.1/Marc Rehbeck

Denn: Adam ist ein dreifacher Vater, für den Ketchup zur absoluten Geheimzutat geworden ist.

„Kühlschrank öffne dich!“: Benutzen Starköche Ketchup? Alexander Kumptner wird deutlich

Was die Köche mit dieser Information anfangen, ist ihnen überlassen. Doch die süßliche Tomatensoße aus der Flasche scheint Ruth Moschner zu beschäftigen und so will sie von Alexander und Hanna wissen: „Kommt bei euch eigentlich so fertiger Ketchup auf den Tisch oder wird das immer selbst gemacht?“

Für einige Menschen ist Ketchup eine heilige Zutat. Foto: IMAGO / YAY Images

Das geht Alexander Kumptner zu weit. „Also jetzt lassen wir die Kirche mal im Dorf. Man kann's auch übertreiben“, entgegnet der Inhaber eines Fine-Dining-Restaurants in Wien.

Augenscheinlich macht ihm eine kleine Portion der süßen Sauce hier und da nichts aus. „Ketchup an sich ist nichts Schlechtes. Ich finde nur, man muss es nicht überall dazu essen“, antwortet der Fernsehkoch.

Als Ruth Moschner noch einmal betont, wie viel Zucker im Ketchup steckt, erklärt Alex: „Die Menge macht das Gift.“ Demnach wäre es auch nicht gesund, nur noch Avocado und Quinoa zu sich zu nehmen. „Zu viel ist auch da ungesund“, stellt der 38-Jährige klar.

Johann Lafer ist ebenfalls Teil der Sat.1-Show „Kühlschrank öffne dich!“. Zu den aktuell steigenden Preisen für Lebensmittel hat der Österreicher eine klare Meinung.