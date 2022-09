„The Masked Singer“: Erste Gesichter enthüllt! Fans stellen sich nur noch eine Frage

Es geht los! Deutschland ist wieder im Rate-Fieber. Am Samstagabend (1. Oktober) startet Staffel 7 von „The Masked Singer“ live bei ProSieben.

In unserem Live-Ticker wirst du auch diese Staffel wieder über alles, was in und rund um die „The Masked Singer“-Show passiert, auf dem Laufenden gehalten.

Freitag, der 30. September

9 Uhr: Wenige Tage vor dem Start der neuen „The Masked Singer“-Staffel sind die Fans der Verkleidungsshow bereits am Rätseln. Erste Theorien werden geteilt und die Terminkalender sämtlicher Prominenter werden auf Überschneidungen mit den Sendeterminen überprüft.

Unterdessen hat ProSieben selbst die ersten Enthüllungen bekannt gegeben. Natürlich handelt es sich dabei nicht um die Kandidaten in den Kostümen, sondern den ersten Rategästen der Jury. Auch dieses Jahr wird Ruth Moschner von prominenten Kollegen unterstützt.

Die ersten Masken der neuen „The Masked Singer“-Staffel sind bereits bekannt. Foto: ProSieben / Willi Weber

An diesem Wochenende sind es Moderatorin Linda Zervakis und „Fanta 4“-Rapper Smudo. Doch so richtig freuen wollen sich die Zuschauer über diese Ankündigung nicht.

Die einen bedauern, dass Smudo damit definitiv kein Teilnehmer der Sendung sein kann, die anderen kritisieren Lindas Fähigkeiten als Rateteam-Mitglied. „Sorry, aber die Zervakis war beim letzten Mal schon so schlecht“, kommentiert eine Frau genervt.

Doch am allermeisten beschäftigt die Fans eine wesentliche Frage: Wo ist Rea Garvey? Der Sänger ist seit Staffel 2 ein Teil des Rate-Teams gewesen, von Staffel 4 bis einschließlich Staffel 6 sogar durchgängig.

Zahlreiche Zuschauer ärgern sich bei Instagram darüber, dass der Musiker plötzlich in der Verkleidungsshow fehlt:

„Wo ist Rea? Meine Tochter und ich schauen es so gerne und wir lieben Rea, er hat einfach immer so tolle Sprüche drauf. Er wird verdammt fehlen.“

„Ruth ist dabei, aber Rea nicht… WARUM?“

„Ohne Rea, dann schaue ich es nicht. Sorry.“

„Wo ist Rea?“

„Ohne Rea geht gar nicht!“

„Gutes Team, aber ich vermisse Rea.“

Ein Fan hat noch die leise Hoffnung, dass Rea Garvey dieses Mal vielleicht selbst unter einer der Masken stecken könnte. Doch diese Illusion wird ihm schnell von anderen Nutzern genommen. Denn: Der Ire ist in die aktuelle „The Voice of Germany“-Staffel eingespannt und tritt dort zweimal die Woche als Coach auf.

Es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass Rea parallel noch Zeit für die Proben zur Liveshow am Samstag hat.

Das sind die „The Masked Singer“-Kostüme 2022:

