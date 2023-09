Jana Ina Zarrella gibt ungewohnt privaten Einblick – „Platze vor Stolz“

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Giovanni Zarrella hat sie sich fest in der deutschen Fernsehlandschaft etabliert. Jana Ina Zarrella zauberte sich mit ihrem brasilianischen Charme nach und nach in die Herzen der Zuschauer. Die 46-Jährige arbeitete zu Beginn ihrer Karriere als Model, es folgten gemeinsame Doku-Soaps mit Partner Giovanni und damit der große Schritt vor die Fernsehkameras Deutschlands.

Die Moderation der RTL2-Serie „Love Island“ von 2017 bis 2021 krönte den Erfolg des Models, das mittlerweile ein breites Spektrum an Fernsehprojekten nachweisen kann. Und auch privat kann sich die Moderatorin nicht beschweren , denn nach der Traumhochzeit mit Partner Giovanni im Jahr 2005 folgten die Geburten ihrer zwei Kinder. Die Zarrellas entschieden sich schon früh dazu, die Privatsphäre ihrer Kinder zu wahren. Lediglich der Name ihres Sohnes ist öffentlich bekannt, den Namen ihrer Tochter hält das Paar geheim. Und auch Fotos des Nachwuchses bleiben im privaten Familienalbum verstaut und werden nicht auf den sozialen Medien geteilt. Umso seltener ist der Einblick, den Jana Ina nun in ihrem neusten Instagram-Post gewährt.

Jana Ina Zarrella öffnet das Familienalbum

15 Jahre ist es mittlerweile her, dass Prosieben die Doku-Soap „Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger“ ausstrahlte. In der Serie wurden die Zarrellas auf der Reise durch Jana Inas Schwangerschaft begleitet, der Zuschauer war hautnah dabei. Was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen konnte: Kurz nach der Geburt mussten die frischgebackenen Eltern um das Leben ihres Wunschkindes bangen. Gabriels einer Lungenflügel kollabierte und das Baby musste mit einer Operation gerettet werden. Heute, 15 Jahre später, geht es dem Sprössling der Zarrellas glücklicherweise prächtig.

Zum Geburtstag ihres Sohnes postet Jana Ina nun ein ungewohnt privates Foto. Die Moderatorin strahlt in die Kamera und umarmt ihren Sohn, der mit dem Rücken zur Kamera steht. Auch wenn das Gesicht von Gabriel weiterhin versteckt bleibt, fällt die Körpergröße des Jungen auf – Gabriel überragt seine Mutter bereits. Jana Ina schreibt zu dem Foto: „Vor 15 Jahren bist du geboren. […] von vorne an zeigtest du uns, dass du ein Kämpfer bist. Du hast ein Riesen Herz und dein Lächeln ist ansteckend. Du bist ein toller Mensch. Wenn ich dich sehe, platze ich vor stolz und weiß, dass wir alles richtig gemacht haben. Ich liebe dich so sehr, mein Schatz. Happy Birthday.“ So klingt wohl die Liebe einer stolzen Mutter.

Enthusiasmus bei den Fans

Auch die Fans der Zarrellas freuen sich über den Einblick in das Familienleben ihrer Idole. Ein treuer Fan von Jana Ina kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Happy Birthday junger Mann und viel Glück und Gesundheit. Genieße den Tag mit deinen Liebsten und lass dich feiern. Macht weiter so, liebe Zarellas. Ihr seid wundervoll.“ Und auch die Entscheidung dazu, ihre Sprösslinge nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen, wird mit positiven Kommentaren belohnt. Eine Followerin schreibt: „Finde ich super von euch, dass ihr eure Kinder nicht auf Instagram zeigt. Sollten sich Viele ein Beispiel an euch nehmen.“ Ob Gabriel sich sobald er älter ist selbst ein öffentliches Instagram-Profil erstellen wird, bleibt abzuwarten.

Jana Ina Zarrella beendet ihren emotionalen Post mit folgendem Zitat von Denzel Washington: „A mother is a son’s first true love. A son, especially their first son, is a mother’s, last true love“ (zu Deutsch: Eine Mutter ist die erste Liebe ihres Sohnes. Ein Sohn, besonders der erste Sohn, ist die letzte große Liebe seiner Mutter). Im Hause Zarrella findet am heutigen Tag sicherlich eine große Geburtstagsparty statt.