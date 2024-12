Jan Josef Liefers: Nach dem „Tatort“ aus Münster erreicht ihn die Nachricht

Das „Tatort“-Team rund um Schauspieler Jan Josef Liefers und Axel Prahl gehört bei den Zuschauern zu den Lieblings-Duos. Dementsprechend groß war die Freude bei den Krimi-Fans, als am Sonntagabend (15. Dezember) ein neuer Film mit den beiden über die Bildschirme flimmerte.

In dem Fall „Man stirbt nur zweimal“ haben es Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) mit einem Mord an einen Anwalt zu tun. Doch konnte man mit diesem Fall an die gewohnte Popularität anknüpfen?

Jan Josef Liefers hat Grund zur Freude

Dass die Quote für den „Tatort“ aus Münster nicht enttäuschen wird, konnte man sich vorher denken. Doch die Zahlen, die das Branchenmagazin DWDL am Montagmorgen (16. Dezember) veröffentlicht, dürften Jan Josef Liefers und seinem Team trotzdem ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

+++ „Tatort“: Kurz nach Auftakt sind Zuschauer genervt – „Irgendwie voraussehbar“ +++

Sage und schreibe 11,52 Millionen Zuschauer entschieden sich an diesem Abend für den „Tatort“ aus Münster! Das entspricht einem starken Marktanteil von 40 Prozent in der Primetime. Mit diesen beachtlichen Zahlen konnte die ARD einen Rekord für 2024 aufstellen.

Jan Josef Liefers auch beim jungen Publikum beliebt

Der Fall „Man stirbt nur zweimal“ war mit 2,02 Millionen Zuschauern aus der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen nämlich der Spitzenreiter in diesem Jahr. In der Primetime konnte kein anderer Sender an diese Spitzenquote heranreichen. Am nächsten dran war das ZDF mit einem „Rosamunde Pilcher“-Film, der 3,75 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen hielt.

+++ „Tatort“-Star Jan Josef Liefers macht es offiziell – Liebes-Geheimnis gelüftet +++

Die ARD zeigt neue Ausgaben vom „Tatort“ für gewöhnlich sonntags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Fälle auch in der ARD-Mediathek im Stream.