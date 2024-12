„Tatort“-Star Jan Josef Liefers macht es offiziell – Liebes-Geheimnis gelüftet

Er gehört zu den Publikumslieblingen schlechthin im deutschen Fernsehen: Jan Josef Liefers spielt seit Jahren im Münster „Tatort“ den Rechtsmediziner Professor Dr. Karl-Friedrich Boerne. Mit scharfem Verstand unterstützt er die Kriminalpolizei bei der Lösung kniffliger Fälle – und begeistert dabei Millionen Zuschauer. Doch auch abseits der Leinwand scheint für den 60-Jährigen alles perfekt zu laufen.

Seit 1999 ist Liefers mit Schauspielerin und Sängerin Anna Loos liiert. In diesem Jahr feiert das Paar 25-jähriges Jubiläum. Doch wie hält die Liebe des Paares?

„Tatort“-Star verrät Ehe-Geheimnis

Kennengelernt haben sich „Tatort“-Star Jan Josef Liefers und Ehefrau Anna Loos – wie könnte es anders sein – am Filmset. Die Tragikomödie „Halt mich fest“ brachte die beiden zusammen. In dem Film spielte Loos die Sängerin der Band „Lovely Rita and her Johnny Guitars“, während Liefers den Gitarristen Johnny verkörperte. Zwischen den beiden stimmte nicht nur die berufliche Chemie, sondern es funkte auch privat. Seitdem sind sie unzertrennlich.

Ein Vierteljahrhundert als Paar in der oft hektischen Welt des Showbusiness ist alles andere als selbstverständlich. Doch Loos und Liefers haben ihren Weg gefunden, ihre Liebe frisch zu halten. „Wenn man eine Langzeit-Beziehung führt, sollte man sich ab und zu in eine Korrekturschleife schicken“, erklärte Anna Loos kürzlich in einem Interview mit der „Bunte.“

„Tatort“-Schauspieler plaudert aus dem Nähkästchen

Diese „Korrekturschleife“ könne ein gemeinsamer Ausflug oder einfach bewusst gelebter Alltag sein. Wichtig sei, immer im Gespräch zu bleiben. Das Paar betont: „Wir brauchen keine Kur, um über unsere Beziehung zu reden, das machen wir sowieso.“

+++„Tatort“-Star muss Masturbationsszene drehen – „Sehr intim“+++

2005 spielte Anna Loos sogar in einer Folge des Münster „Tatorts“ mit – ein kleiner Ausflug in das Universum, in dem Liefers längst zur Kultfigur geworden ist.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Zwar haben Liefers und Loos ihre Pläne für das Jubiläum noch nicht verraten, doch eines ist sicher: Für ihre Fans sind die beiden nicht nur ein Traumpaar, sondern auch ein Beweis dafür, dass Liebe und Karriere Hand in Hand gehen können.