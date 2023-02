Iris Klein: Nach Fremdgeh-Vorwürfen – jetzt bricht Peter sein Schweigen! „Fällt mir echt schwer“

Es wird einfach nicht ruhig um Iris Klein und ihren Ehemann Peter. Nachdem er die 55-Jährige angeblich während der Dreharbeiten des Dschungelcamps mit einer anderen Begleitperson im Hotel betrogen haben soll, überschlagen sich die Ereignisse in der Familie.

In Australien soll Peter Klein ein Verhältnis mit Schauspielerin Yvonne Woelke gehabt haben, so die Anschuldigungen. Während Iris Klein mit Tochter Daniela Katzenberger auf Mallorca war, sollen die beiden sich im Versace-Hotel vergnügt haben. Doch die Beschuldigten streiten die Vorwürfe vehement ab. Jetzt meldet sich Peter höchstpersönlich via Instagram bei seinen Fans.

Iris Klein: Peter macht öffentliches Statement

Lange haben die Follower des 63-Jährigen darauf gewartet. Jetzt ist es soweit: Peter Klein äußert sich öffentlich in den sozialen Medien zu der aktuellen Situation. Zwar hält er sich dabei eher bedeckt, doch es wird schnell klar, dass auch er extrem unter der Situation leiden muss.

In dem Statement heißt es: „Hallo ihr Lieben. Ich habe mich jetzt einige Tage nicht gemeldet. Bedingt der Situation, in der ich mich befinde, fällt mir das echt schwer. Ich werden überhäuft mit Beleidigungen, Vorwürfen und Beschuldigungen, ohne dass ihr wisst, wie die Situation wirklich ist. Ich werde mich zu gegebener Zeit dazu äußern. Der Moment ist allerdings noch nicht gekommen. Ich kann verstehen, dass ihr aufgrund der derzeitigen Informationen enttäuscht von mir seid und es macht mich sehr traurig, dass es so gekommen ist. Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht, aber hinter jeder noch so dunklen Wolke, verbirgt sich heller Sonnenschein. In guter Hoffnung sage ich bis bald.“

Iris Klein weiterhin mit kryptischen Botschaften

Und wie äußert sich Iris zu diesen Sätzen ihres Ehemannes? Sie kontert nicht, sondern veröffentlicht, wie in den letzten Tagen auch, weiterhin kryptische Zeilen in Form von Videos und Bildern. Etwa zur selben Zeit postet die Mutter von Jenny Frankhauser beispielsweise ein Video, indem geschrieben steht „Eine Lüge genügt, um alle Wahrheiten in Frage zu stellen“ oder „Man kann ja sagen, was man möchte, aber eins steht fest, das Bauchgefühl einer Frau täuscht sie nie“.

Bleibt also abzuwarten, wie es mit Iris und Peter Klein in Zukunft weitergehen wird. Ein erstes Gespräch (hier mehr Infos) hat zumindest schonmal stattgefunden.

Mehr News:

Die Töchter von Iris Klein sorgen sich um den Zustand ihrer Mama. Jenny Frankhauser scheint die ganze Sache mitzunehmen, wie sie auf Instagram verrät. Mehr dazu liest du hier.