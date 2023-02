Iris Klein: Nach Fremdgeh-Vorwürfen – emotionale Aussprache mit Peter!

Es ist wohl eine der schwierigsten Krisen im Hause Klein/Katzenberger. Was bisher geschah: Peter Klein begleitete seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis bei seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2023. Währen Iris Klein gemeinsam mit Daniela Katzenberger auf Mallorca geblieben ist, soll es im australischen Versace-Hotel zum Ehebruch gekommen sein.

Die 55-Jährige wirft Peter vor, sie mit Yvonne Woelke, der Begleitperson von Djamila Rowe, betrogen zu haben. Nachdem die Beschuldigten diese Vorwürfe vehement abweisen, steht Aussage gegen Aussage. Iris Klein macht aber immer wieder deutlich, dass sie extrem unter der Situation leidet. Jetzt soll sich das Ehepaar zu einem Gespräch getroffen haben.

Iris Klein und Peter treffen sich im Hotel

Nach RTL-Informationen haben sich die beiden am Freitag (3. Februar) zum ersten Mal nach dem Fremdgeh-Skandal wiedergesehen. Wie das Management von Iris Klein jetzt gegenüber dem Sender bestätigt, seien die beiden einer Meinung, was die Zukunft ihrer Ehe angeht: „Da die beiden seit 20 Jahren ein Paar sind und sich sehr lieben, sind beide an einem Happy End interessiert.“

Trotzdem soll das klärende Gespräch nicht ganz ohne gewesen sein, so das Management: „Die Aussprache war sehr lautstark und impulsiv.“ Iris Klein soll wohl immer noch sehr verletzt sein, doch der 63-Jährige würde wohl für die Liebe kämpfen.

Iris Klein: Happy End in Sicht?

Könnte also wieder alles gut werden zwischen Iris und Peter? Schließlich sind die beiden seit 17 Jahren verheiratet. Doch eine Einigung sei, laut des Managements, noch nicht in Aussicht: „Es konnte noch kein Ergebnis erzielt werden, in welche Richtung es geht, ist unklar. Dazu ist Iris momentan einfach zu verletzt und getroffen.“

Bleibt also abzuwarten, was im Hause Klein noch so alles passieren wird. Eins ist dennoch klar: Diese Zeit wird niemand aus der Familie so schnell wieder vergessen können.

