Es ist ein unaufhörlicher Rosenkrieg, der die Fans in Atem hält. Iris Klein und Peter Klein schenken sich nichts. Die Schlammschlachten bei Instagram, die Interviews, in denen sie einander herabsetzen, halten die Öffentlichkeit in ständiger Spannung.

Mit der jüngsten Entwicklung in diesem scheinbar nicht endenden Rosenkrieg stellt sich die Frage, was als nächstes kommt. Iris Klein, die in der Reality-TV-Welt bekannt ist und auf Mallorca lebt, scheint den Rosenkrieg mit ihrem Ex eher belustigend zu finden. Aber wird sie aktiv von weiteren Eskapaden absehen, um die Situation zu beruhigen? Angesichts ihrer jüngsten Aktionen und ihrer unerschütterlichen Haltung scheint das eher unwahrscheinlich zu sein.

Iris Klein: „Ja, das habe ich getan“

Iris Klein, bekannt für ihre offene und direkte Art, hat erneut zugeschlagen. Doch was ist dieses Mal ihr Geständnis? Sie hat nicht nur die Grenzen überschritten, sondern sie hat sie eingerissen und in Flammen gesetzt.

„Ich habe es getan“, sagt Iris stolz. Aber was ist das „Es“, das sie getan hat? Sie hat den Fernseher zerkratzt und den Pool zerschnitten. Ein Fan wollte auf Instagram zuvor von ihr wissen, ob die Gerüchte wirklich stimmen – und Iris hat bejaht. Eine Erklärung gibt es auch: „Aber ich habe auch beide selbst bezahlt und es war somit mein Eigentum!“ Reue sieht definitiv anders aus.

Iris Klein: Kein Ende in Sicht

Trotz des öffentlichen Schlagabtauschs und der wachsenden Spannung zwischen Iris und Peter ist noch kein Ende in Sicht. Hat Peter die Scheidungspapiere unterzeichnet? „Natürlich nicht. Aber egal, dann bleiben wir halt auf dem Papier verheiratet.“ Iris scheint die ganze Situation eher amüsant zu finden, ein lachender Emoji und die Worte „Wenn er das unbedingt so will“ zeigen ihre Haltung.

Mehr News:

Aktuell sieht es nicht danach aus, als würden sich bei Iris Klein und ihrem Ex die Wogen glätten. Eines ist sicher: Die beiden werden uns noch einige spannende Geschichten liefern.