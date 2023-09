Invictus Games: Schock kurz vor Abschluss – ER fällt aus

Die Invictus Games in Düsseldorf finden am Samstag (16. September) ihren krönenden Abschluss. Doch kurz vor der Abschluss-Show müssen Veranstalter und Teilnehmer einen Schock verkraften. Eine wichtige Person hat ihre Teilnahme abgesagt.

Seit dem 9. September finden die Invictus Games in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt statt. Eines der Highlights der Veranstaltung ist die Abschluss-Zeremonie. Doch kurz vorher müssen die Veranstalter eine Hiobsbotschaft verkünden: Moderator Steven Gätjen fällt krankheitsbedingt plötzlich aus!

Invictus Games: Veranstalter kündigt andere hochkarätige Gäste an

Das gab der Veranstalter auf „X“ (vormals Twitter) am Samstag bekannt. „Heute Abend feiern wir in der Merkur Spiel Arena mit einer fulminanten Closing Ceremony die Invictus Games 2023, präsentiert von Boeing. Der geplante Moderator Steven Gätjen fällt leider krankheitsbedingt kurzfristig aus. Seine Moderationskollegin Hadnet Tesfai wird daher allein durch die Show führen“, heißt es in dem Social-Media Beitrag.

Doch der Veranstalter hat auch gute Nachrichten: Für die Abschluss-Show wurden unter anderem Rita Ora, Sam Ryder und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angekündigt.

Moderator meldet sich nach Ausfall-News

Und auch Steven Gätjen meldete sich nach seinem Ausfall zu Wort: „Nach der unfassbar schönen Auftaktveranstaltung der Invictus Games habe ich mich sehr gefreut, zusammen mit Hadnet Tesfai die Closing-Ceremony zu moderieren und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus aller Welt zu feiern. Leider habe ich mich so ungünstig am Rücken gezerrt, dass ich heute nicht dabei sein kann. Ich schicke die liebsten Grüße nach Düsseldorf, sage ‚Danke Hadnet‘, dass Du mir im wahrsten Sinne des Wortes den Rücken freihältst‘.“

Die Invictus Games sind ein internationales Sportereignis für Soldaten, die Verletzungen im Einsatzdienst oder durch Erkrankungen an Körper und Seele bleibende Beeinträchtigungen erlitten haben. Sie wurden 2014 von Prinz Harry ins Leben gerufen. Er ist zugleich Schirmherr der Invictus Games Foundation. 2023 finden die Spiele erstmals in Düsseldorf statt.