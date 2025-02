Kurz vor Oscars: ProSieben-Moderator geht in L.A. essen – plötzlich steht ER vor ihm

Der Countdown zu den Oscars läuft auf Hochtouren, am 2. März 2025 (in Deutschland am 3. März um 01:00 Uhr) soll die bereits 97. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden.

Und mittendrin ist ProSieben-Moderator Steven Gätjen, der wie jedes Jahr live vom berühmten Oscar-Red-Carpet für den Sender berichtet. Der 52-Jährige macht schon Tage zuvor Los Angeles unsicher und hat sich dafür Content-Creator Paulomuc alias Paul Luca Fischer ins Boot geholt.

Die beiden Männer zeigen den Fans einen Blick hinter die Kulissen der Filmstadt und staunen nicht schlecht, als sie in einem Restaurant auf ein bekanntes Gesicht treffen.

Kurz vor Oscars: ProSieben-Moderator trifft IHN

ProSieben-Star Steven Gätjen und Paul teilen auf Instagram ein Video von sich aus der kalifornischen 3,8-Millionen-Stadt.

„Der Tag ging los mit ein bisschen Produktionsmeeting und Arbeit und dann ging es zum ersten Termin“, berichtet Content-Creator Paul im Video. Die zwei statten dem Hotel Chateau Marmont einen Besuch ab – laut Steven einer der angesagtesten Hotspots vor den Oscars: „Da finden die ganzen Warm-up-Partys, also privater Natur, statt.“

Legendär sei das Hotel vor allem, weil sich dort schon einige Promis daneben benommen hätten und Hausverbot erteilt bekommen hätten, verrät Steven Gätjen. „Britney Spears hat sich Essen ins Gesicht geschmiert.“

Wenn es ums Thema Essen geht, wollen der ProSieben-Moderator und sein Kumpel sich etwas Gutes gönnen und gehen dafür ins besagte Hotel Chateau Marmont. Plötzlich steht jemand vor ihnen, mit dem die beiden nicht gerechnet haben!

Paul: „Das ist so krass. Steven sagt noch, als wir hergekommen sind, dass er hier das letzte Mal mit Thomas Hajo war, und jetzt spaziert er hier einfach rein.“ Richtig, im Video sieht man GNTM-Juror und Creative Director Thomas Hajo, der Modelmama Heidi Klum schon so manches Mal bei der Auswahl des schönstes Models Deutschlands geholfen hat.

„Thomas ist ein geiler Typ!“, stellt Steven Gätjen lauthals klar.

Keine Frage: Auch vor den Oscars gibt es in der Promi-Stadt Los Angeles so einiges zu entdecken.

In diesem Jahr gibt es übrigens wieder eine interessante Mischung an Stars, die für die Oscars als beste Schauspieler nominiert sind. Hier die Nominierten:

Bester Schauspieler

Timothée Chalamet, “Like A Complete Unknown”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Adrien Brody, “Der Brutalist”

Ralph Fiennes, “Konklave”

Sebastian Stan, “The Apprentice”

Beste Schauspielerin